Эксклюзив
Якутские бриллианты – симфония вечной мерзлоты
Якутская компания «Киэргэ», входящая в«Топ 100» лучших ювелирных брендов России, открыла этой осенью собственный салон-магазин в Москве, приобретающий известность в столице. «Киэргэ» по-якутски - это наряд, убранство - в широком смысле - то есть не просто...
22 ноября 2021
Владислав Жданов: «Применение алмазов в высоких технологиях — это главная и основная целевая задача технологий алмазного синтеза»
Владислав Жданов - профессор НИУ ВШЭ, советник генерального директора - председателя правления ОАО «РЖД», до этого вице-президент «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика)...
15 ноября 2021
Али Пасторини: белый бриллиант - эквивалент белой рубашки для женщины
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
08 ноября 2021
«Как пурист и диамантер старой школы, я не верю в выращенные в лаборатории бриллианты», - говорит Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Вин Ли (Vin Lee), король индустрии предметов роскоши, не нуждается в представлении. Он - миллиардер, генеральный директор Grand Metropolitan, достигший всего самостоятельно. Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз - это частная холдинговая...
01 ноября 2021
Часть 2: KPCSC хочет, чтобы Россия помогла выйти из тупика в вопросе о новом определении конфликтных алмазов
В первой части этого состоящего из двух частей эксклюзивного интервью с Шамисо Мтиси (Shamiso Mtisi), координатором Коалиции гражданского общества Кимберлийского процесса (Kimberley Process Civil Society Coalition, KPCSC), мы сосредоточились...
25 октября 2021
Суд запретил индийской компании Rudra Diam использовать пиратские версии программного обеспечения Sarine Technologies
Согласно Sarine Technologies, Коммерческий суд в Сурате, Индия, принял решение в отношении Rudra Diam, навсегда запрещающее этой компании когда-либо использовать «нарушающие авторские права или пиратские версии программного обеспечения или компьютерной программы Advisor компании Sarine Technologies (любой их версии) каким бы то ни было образом». Кроме того, Rudra Diam должна приобретать действующие и законные рабочие станции Advisor® у Sarine Technologies вместо любых пиратских версий, используемых в настоящее время.
Дэвид Блок (David Block), главный исполнительный директор Sarine, заявил: «Это важный шаг в постоянных усилиях Sarine Technologies по защите своей ценной интеллектуальной собственности. Мы стремимся обеспечивать соблюдение прав Sarine Technologies и защищать ее огромные инвестиции от любых попыток других сторон производить и/или использовать продукцию, нарушающую авторские права. Мы намерены использовать этот судебный результат и подать аналогичные иски против других пользователей пиратского или нарушающего авторские права программного обеспечения».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished