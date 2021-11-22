Суд запретил индийской компании Rudra Diam использовать пиратские версии программного обеспечения Sarine Technologies

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Компания Sarine Technologies Ltd, мировой лидер в разработке, производстве, маркетинге и продаже продуктов и услуг точных технологий для оценки, планирования, обработки, измерения, классификации и торговли алмазами и драгоценными камнями, сообщает в пресс-релизе о положительных результатах иска, поданного Sarine Technologies против производителя алмазов Rudra Diam в связи с нарушением авторских прав на программное обеспечение для планирования алмазов Advisor®, разработанное Sarine Technologies.

Согласно Sarine Technologies, Коммерческий суд в Сурате, Индия, принял решение в отношении Rudra Diam, навсегда запрещающее этой компании когда-либо использовать «нарушающие авторские права или пиратские версии программного обеспечения или компьютерной программы Advisor компании Sarine Technologies (любой их версии) каким бы то ни было образом». Кроме того, Rudra Diam должна приобретать действующие и законные рабочие станции Advisor® у Sarine Technologies вместо любых пиратских версий, используемых в настоящее время.

Дэвид Блок (David Block), главный исполнительный директор Sarine, заявил: «Это важный шаг в постоянных усилиях Sarine Technologies по защите своей ценной интеллектуальной собственности. Мы стремимся обеспечивать соблюдение прав Sarine Technologies и защищать ее огромные инвестиции от любых попыток других сторон производить и/или использовать продукцию, нарушающую авторские права. Мы намерены использовать этот судебный результат и подать аналогичные иски против других пользователей пиратского или нарушающего авторские права программного обеспечения».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



