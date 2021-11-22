Glacier Lake намерена получить контрольный пакет акций Stella Platinum и Greenstone Platinum

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Компания Glacier Lake Resources заключила окончательное соглашение о покупке акций с компаниями African Thunder Platinum и Fanosi Holdings, чтобы приобрести контрольный пакет акций компаний Stella Platinum и Greenstone Platinum.

Stella Platinum и Greenstone Platinum контролируют права на разведку месторождения Калахари платинум (Kalahari Platinum), богатого палладием проекта, расположенного во Фрибурге на северо-западе Южной Африки.

Самая последняя оценка ресурсов платины, палладия и золота, включая корзину 3E (платина, палладий, золото), была опубликована компанией Coffey Mining Consultants Limited в 2014 году как часть независимого технического доклада для African Thunder Platinum Limited.

Историческая оценка полезных ископаемых по известным месторождениям содержала подсчитанные и выявленные ресурсы общим объемом 69,91 млн тонн с содержанием 1,48 г/т 3E и предполагаемые ресурсы полезных ископаемых в размере 56,68 млн тонн с содержанием 1,62 г/т 3E.

«Компания не рассматривает эту историческую оценку как современную и не завершила достаточную работу, чтобы отнести эту историческую оценку к современным ресурсам полезных ископаемых, - заявила Glacier Lake Resources. - Хотя компания не считает историческую оценку актуальной, она считает, что работа, проведенная Coffey Mining Consultants Limited, надежна и может быть полезна читателям».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





