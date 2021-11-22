Эксклюзив
Якутские бриллианты – симфония вечной мерзлоты
Якутская компания «Киэргэ», входящая в«Топ 100» лучших ювелирных брендов России, открыла этой осенью собственный салон-магазин в Москве, приобретающий известность в столице. «Киэргэ» по-якутски - это наряд, убранство - в широком смысле - то есть не просто...
22 ноября 2021
Владислав Жданов: «Применение алмазов в высоких технологиях — это главная и основная целевая задача технологий алмазного синтеза»
Владислав Жданов - профессор НИУ ВШЭ, советник генерального директора - председателя правления ОАО «РЖД», до этого вице-президент «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика)...
15 ноября 2021
Али Пасторини: белый бриллиант - эквивалент белой рубашки для женщины
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
08 ноября 2021
«Как пурист и диамантер старой школы, я не верю в выращенные в лаборатории бриллианты», - говорит Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Вин Ли (Vin Lee), король индустрии предметов роскоши, не нуждается в представлении. Он - миллиардер, генеральный директор Grand Metropolitan, достигший всего самостоятельно. Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз - это частная холдинговая...
01 ноября 2021
Часть 2: KPCSC хочет, чтобы Россия помогла выйти из тупика в вопросе о новом определении конфликтных алмазов
В первой части этого состоящего из двух частей эксклюзивного интервью с Шамисо Мтиси (Shamiso Mtisi), координатором Коалиции гражданского общества Кимберлийского процесса (Kimberley Process Civil Society Coalition, KPCSC), мы сосредоточились...
25 октября 2021
Glacier Lake намерена получить контрольный пакет акций Stella Platinum и Greenstone Platinum
Stella Platinum и Greenstone Platinum контролируют права на разведку месторождения Калахари платинум (Kalahari Platinum), богатого палладием проекта, расположенного во Фрибурге на северо-западе Южной Африки.
Самая последняя оценка ресурсов платины, палладия и золота, включая корзину 3E (платина, палладий, золото), была опубликована компанией Coffey Mining Consultants Limited в 2014 году как часть независимого технического доклада для African Thunder Platinum Limited.
Историческая оценка полезных ископаемых по известным месторождениям содержала подсчитанные и выявленные ресурсы общим объемом 69,91 млн тонн с содержанием 1,48 г/т 3E и предполагаемые ресурсы полезных ископаемых в размере 56,68 млн тонн с содержанием 1,62 г/т 3E.
«Компания не рассматривает эту историческую оценку как современную и не завершила достаточную работу, чтобы отнести эту историческую оценку к современным ресурсам полезных ископаемых, - заявила Glacier Lake Resources. - Хотя компания не считает историческую оценку актуальной, она считает, что работа, проведенная Coffey Mining Consultants Limited, надежна и может быть полезна читателям».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished