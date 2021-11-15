Эксклюзив
Якутские бриллианты – симфония вечной мерзлоты
Якутская компания «Киэргэ», входящая в«Топ 100» лучших ювелирных брендов России, открыла этой осенью собственный салон-магазин в Москве, приобретающий известность в столице. «Киэргэ» по-якутски - это наряд, убранство - в широком смысле - то есть не просто...
Вчера
Владислав Жданов: «Применение алмазов в высоких технологиях — это главная и основная целевая задача технологий алмазного синтеза»
Владислав Жданов - профессор НИУ ВШЭ, советник генерального директора - председателя правления ОАО «РЖД», до этого вице-президент «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика)...
15 ноября 2021
Али Пасторини: белый бриллиант - эквивалент белой рубашки для женщины
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
08 ноября 2021
«Как пурист и диамантер старой школы, я не верю в выращенные в лаборатории бриллианты», - говорит Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Вин Ли (Vin Lee), король индустрии предметов роскоши, не нуждается в представлении. Он - миллиардер, генеральный директор Grand Metropolitan, достигший всего самостоятельно. Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз - это частная холдинговая...
01 ноября 2021
Часть 2: KPCSC хочет, чтобы Россия помогла выйти из тупика в вопросе о новом определении конфликтных алмазов
В первой части этого состоящего из двух частей эксклюзивного интервью с Шамисо Мтиси (Shamiso Mtisi), координатором Коалиции гражданского общества Кимберлийского процесса (Kimberley Process Civil Society Coalition, KPCSC), мы сосредоточились...
25 октября 2021
Компания, добывающая никель в Зимбабве, хочет зарегистрироваться на бирже в Виктория Фолс
Местная газета Herald сообщает, что компания попросила акционеров одобрить ее планы по прекращению регистрации на Зимбабвийской фондовой бирже (Zimbabwe Stock Exchange, ZSE) и регистрации на Фондовой бирже Виктория Фолс (Victoria Falls Stock Exchange, VFEX).
Акционеры проголосуют за решение на внеочередном общем собрании 13 декабря.
Правление компании уже одобрило этот шаг.
«VFEX предоставляет компании режим валютного контроля, нацеленный на привлечение международных инвесторов и обеспечивающий удобство в торговле зарегистрированными на ней акциями, а также в репатриации как своего капитала, так и прибыли в долларах США, - цитирует газета сообщение Bindura Nickel. - После перехода на VFEX у BNC появится потенциальный источник капитала, который лучше соответствует ее потребностям, чем то, что доступно через листинг на ZSE».
Биржа VFEX, открывшаяся в октябре 2020 года, провела две регистрации ценных бумаг.
Сообщается, что Caledonia Mining, второй по величине производитель золота в Зимбабве, планирует выйти на эту биржу.
Bindura Nickel произвела около 5 300 т никелевого концентрата по состоянию на март этого года.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished