Компания, добывающая никель в Зимбабве, хочет зарегистрироваться на бирже в Виктория Фолс

Сегодня Новости

Компания Bindura Nickel (BNC), крупнейший производитель никеля в Зимбабве, планирует провести листинг на ведущей операции в долларах США фондовой бирже в Виктория Фолс (Victoria Falls), чтобы привлечь иностранные инвестиции в компанию.

Местная газета Herald сообщает, что компания попросила акционеров одобрить ее планы по прекращению регистрации на Зимбабвийской фондовой бирже (Zimbabwe Stock Exchange, ZSE) и регистрации на Фондовой бирже Виктория Фолс (Victoria Falls Stock Exchange, VFEX).

Акционеры проголосуют за решение на внеочередном общем собрании 13 декабря.

Правление компании уже одобрило этот шаг.

«VFEX предоставляет компании режим валютного контроля, нацеленный на привлечение международных инвесторов и обеспечивающий удобство в торговле зарегистрированными на ней акциями, а также в репатриации как своего капитала, так и прибыли в долларах США, - цитирует газета сообщение Bindura Nickel. - После перехода на VFEX у BNC появится потенциальный источник капитала, который лучше соответствует ее потребностям, чем то, что доступно через листинг на ZSE».

Биржа VFEX, открывшаяся в октябре 2020 года, провела две регистрации ценных бумаг.

Сообщается, что Caledonia Mining, второй по величине производитель золота в Зимбабве, планирует выйти на эту биржу.

Bindura Nickel произвела около 5 300 т никелевого концентрата по состоянию на март этого года.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





