DMCC и Dubai Gold and Jewellery Group приняли Израильскую ассоциацию ювелиров в Дубае

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Дубайский центр биржевых товаров (Dubai Multi Commodities Center, DMCC) и Dubai Gold & Jewellery Group (DG&JG) приняли делегацию 14 ювелирных компаний из Израиля в конференц-центре «Алмас» (Almas). Вчера также было подписано соглашение о сотрудничестве между Dubai Gold and Jewellery Group (DGJG) и DMCC.

Визит является свидетельством растущих отношений между Израилем и ОАЭ и увеличения торговых возможностей в ювелирном и алмазном секторах. Во время двухдневного визита компании имели возможность продемонстрировать образцы своих уникальных ювелирных изделий и продемонстрировать некоторые из последних инновационных технологий, формирующих отрасль.

Делегацию приветствовали Илан Староста Штульман (Ilan Starosta Sztulman), глава миссии израильского консульства в Дубае, Амир Шани (Amir Shani), вице-президент Федерации торговых палат Израиля, Ахмед бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), председатель и главный исполнительный директор DMCC, Таухид Абдулла (Tawhid Abdulla), председатель Dubai Gold & Jewellery Group вместе со многими представителями экспортных и таможенных ведомств Дубая, Торгово-промышленной палаты Дубая и членами правления DG&JG.

Визит последовал за успешной конференцией DMCC по драгоценным металлам в Дубае, собравшей более 300 отраслевых экспертов, которые обсудили ключевые тенденции и возможности в этом секторе. В феврале 2022 года в Дубае пройдут два крупных отраслевых мероприятия, которые еще больше укрепят позиции эмирата как ведущего центра торговли ювелирными изделиями и бриллиантами – Дубайская конференция по алмазам (Dubai Diamond Conference) и Дубайская выставка ювелирных изделий, драгоценных камней и оборудования Jewellery, Gem & Technology Dubai.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





