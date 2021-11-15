Эксклюзив
Якутские бриллианты – симфония вечной мерзлоты
Якутская компания «Киэргэ», входящая в«Топ 100» лучших ювелирных брендов России, открыла этой осенью собственный салон-магазин в Москве, приобретающий известность в столице. «Киэргэ» по-якутски - это наряд, убранство - в широком смысле - то есть не просто...
Вчера
Владислав Жданов: «Применение алмазов в высоких технологиях — это главная и основная целевая задача технологий алмазного синтеза»
Владислав Жданов - профессор НИУ ВШЭ, советник генерального директора - председателя правления ОАО «РЖД», до этого вице-президент «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика)...
15 ноября 2021
Али Пасторини: белый бриллиант - эквивалент белой рубашки для женщины
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
08 ноября 2021
«Как пурист и диамантер старой школы, я не верю в выращенные в лаборатории бриллианты», - говорит Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Вин Ли (Vin Lee), король индустрии предметов роскоши, не нуждается в представлении. Он - миллиардер, генеральный директор Grand Metropolitan, достигший всего самостоятельно. Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз - это частная холдинговая...
01 ноября 2021
Часть 2: KPCSC хочет, чтобы Россия помогла выйти из тупика в вопросе о новом определении конфликтных алмазов
В первой части этого состоящего из двух частей эксклюзивного интервью с Шамисо Мтиси (Shamiso Mtisi), координатором Коалиции гражданского общества Кимберлийского процесса (Kimberley Process Civil Society Coalition, KPCSC), мы сосредоточились...
25 октября 2021
DMCC и Dubai Gold and Jewellery Group приняли Израильскую ассоциацию ювелиров в Дубае
Визит является свидетельством растущих отношений между Израилем и ОАЭ и увеличения торговых возможностей в ювелирном и алмазном секторах. Во время двухдневного визита компании имели возможность продемонстрировать образцы своих уникальных ювелирных изделий и продемонстрировать некоторые из последних инновационных технологий, формирующих отрасль.
Делегацию приветствовали Илан Староста Штульман (Ilan Starosta Sztulman), глава миссии израильского консульства в Дубае, Амир Шани (Amir Shani), вице-президент Федерации торговых палат Израиля, Ахмед бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), председатель и главный исполнительный директор DMCC, Таухид Абдулла (Tawhid Abdulla), председатель Dubai Gold & Jewellery Group вместе со многими представителями экспортных и таможенных ведомств Дубая, Торгово-промышленной палаты Дубая и членами правления DG&JG.
Визит последовал за успешной конференцией DMCC по драгоценным металлам в Дубае, собравшей более 300 отраслевых экспертов, которые обсудили ключевые тенденции и возможности в этом секторе. В феврале 2022 года в Дубае пройдут два крупных отраслевых мероприятия, которые еще больше укрепят позиции эмирата как ведущего центра торговли ювелирными изделиями и бриллиантами – Дубайская конференция по алмазам (Dubai Diamond Conference) и Дубайская выставка ювелирных изделий, драгоценных камней и оборудования Jewellery, Gem & Technology Dubai.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished