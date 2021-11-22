Эксклюзив
Якутские бриллианты – симфония вечной мерзлоты
Якутская компания «Киэргэ», входящая в«Топ 100» лучших ювелирных брендов России, открыла этой осенью собственный салон-магазин в Москве, приобретающий известность в столице. «Киэргэ» по-якутски - это наряд, убранство - в широком смысле - то есть не просто...
22 ноября 2021
Владислав Жданов: «Применение алмазов в высоких технологиях — это главная и основная целевая задача технологий алмазного синтеза»
Владислав Жданов - профессор НИУ ВШЭ, советник генерального директора - председателя правления ОАО «РЖД», до этого вице-президент «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика)...
15 ноября 2021
Али Пасторини: белый бриллиант - эквивалент белой рубашки для женщины
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
08 ноября 2021
«Как пурист и диамантер старой школы, я не верю в выращенные в лаборатории бриллианты», - говорит Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Вин Ли (Vin Lee), король индустрии предметов роскоши, не нуждается в представлении. Он - миллиардер, генеральный директор Grand Metropolitan, достигший всего самостоятельно. Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз - это частная холдинговая...
01 ноября 2021
Часть 2: KPCSC хочет, чтобы Россия помогла выйти из тупика в вопросе о новом определении конфликтных алмазов
В первой части этого состоящего из двух частей эксклюзивного интервью с Шамисо Мтиси (Shamiso Mtisi), координатором Коалиции гражданского общества Кимберлийского процесса (Kimberley Process Civil Society Coalition, KPCSC), мы сосредоточились...
25 октября 2021
В США цены на бриллианты подскочили на фоне высокого спроса и нехватки предложения
Рост цен на бриллианты был обусловлен высоким спросом на ювелирные изделия в США и Китае на фоне ограниченного предложения, поскольку объемы добычи и огранки алмазов остаются низкими.
В первом квартале текущего года глобальное производство необработанных алмазов сократилось на 22% до 24 млн каратов из-за приостановки добычи на канадском алмазном руднике Экати (Ekati), закрытия австралийского рудника Аргайл (Argyle) и снижения активности в других крупных горнодобывающих компаниях.
Американский спрос на ювелирные изделия в этом году остается высоким. Согласно отчету Mastercard Mastercard’s ‘Spending Pulse’ ("Пульс потребительских расходов"), продажи ювелирных изделий в США в июле 2021 года были на 82,6% выше, чем в том же месяце 2020 года, и на 54,2 % выше, чем в июле 2019 года.
Положительные финансовые результаты для мировых производителей драгоценных камней подтверждают высокий спрос на бриллианты. Продажи необработанных алмазов у ведущего мирового поставщика ювелирной промышленности De Beers Group составили $3,5 млрд в 2021 году, превысив показатель 2020 года в $2,8 млрд. Продажи алмазного сырья у российского производителя АЛРОСА в первом полугодии 2021 года составили 15,5 млн каратов, что на 65% больше, чем в прошлом году, и на 47% больше, чем в 1 квартале 2019 года.
Восстановление крупных поставок ограненных алмазов из Индии должно помочь ограничить рост цен на этот товар. Дополнительным фактором снижения цен в среднесрочной перспективе является постепенное восстановление туристической активности, что будет способствовать смещению расходов населения с ювелирного сектора в сторону туризма и индустрии развлечений, пишет globaltrademag.com.
Алекс Шишло для Rough&Polished