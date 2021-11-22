В США цены на бриллианты подскочили на фоне высокого спроса и нехватки предложения

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По данным компании Fairfield County Diamonds, цены на бриллианты продолжают расти. В сентябре 2021 года они выросли в среднем на 0,9% по сравнению с августом. Средняя цена за карат для бриллиантов всех категорий составила $11 139,53 против $11 039,49 месяцем ранее.

Рост цен на бриллианты был обусловлен высоким спросом на ювелирные изделия в США и Китае на фоне ограниченного предложения, поскольку объемы добычи и огранки алмазов остаются низкими.

В первом квартале текущего года глобальное производство необработанных алмазов сократилось на 22% до 24 млн каратов из-за приостановки добычи на канадском алмазном руднике Экати (Ekati), закрытия австралийского рудника Аргайл (Argyle) и снижения активности в других крупных горнодобывающих компаниях.

Американский спрос на ювелирные изделия в этом году остается высоким. Согласно отчету Mastercard Mastercard’s ‘Spending Pulse’ ("Пульс потребительских расходов"), продажи ювелирных изделий в США в июле 2021 года были на 82,6% выше, чем в том же месяце 2020 года, и на 54,2 % выше, чем в июле 2019 года.

Положительные финансовые результаты для мировых производителей драгоценных камней подтверждают высокий спрос на бриллианты. Продажи необработанных алмазов у ведущего мирового поставщика ювелирной промышленности De Beers Group составили $3,5 млрд в 2021 году, превысив показатель 2020 года в $2,8 млрд. Продажи алмазного сырья у российского производителя АЛРОСА в первом полугодии 2021 года составили 15,5 млн каратов, что на 65% больше, чем в прошлом году, и на 47% больше, чем в 1 квартале 2019 года.

Восстановление крупных поставок ограненных алмазов из Индии должно помочь ограничить рост цен на этот товар. Дополнительным фактором снижения цен в среднесрочной перспективе является постепенное восстановление туристической активности, что будет способствовать смещению расходов населения с ювелирного сектора в сторону туризма и индустрии развлечений, пишет globaltrademag.com.



Алекс Шишло для Rough&Polished





