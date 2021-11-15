Lucapa Diamond и ее партнер определили три новые цели для исследования, представляющие высокий интерес, на проекте Брукинг в Австралии

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Компания Lucapa Diamond и ее партнер компания Leopold Diamond определили три новых высоконадежных первичных источника лампроита на алмазном проекте Брукинг (Brooking) в Западном Кимберли, районе, богатом лампроитами, в провинции Западная Австралия.

Это следует из заключения о гравиметрических и электромагнитных исследованиях.

В сообщении компании говорится, что районы, выделенные в ходе этой кампании в Брукинге, были определены на основе спутниковых снимков и аэрогеофизической интерпретации в районах, где Lucapa Diamond извлекла семь микро- и макроалмазов и 72 хромшпинелида в рамках программы отбора проб на суглинках и в ручьях в 2020 году.

В районе исследования Роуд Вест (Road West) были выявлены две вызывающие повышенный интерес цели.

«Совпадающие гравиметрические минимумы и максимумы проводимости типичны для других лампроитов, ранее обнаруженных в этом районе, - отмечает Lucapa Diamond. – Сигнатуры наводят на предположение, что зоны исследования будут иметь до 225 метров в диаметре. В районе исследования скважины Камерона (Cameron) интересная цель была идентифицирована по линейной электромагнитной сигнатуре длиной около 1 100 метров (как у дайки) рядом с тем местом, где алмазы и индикаторные минералы были извлечены в предыдущих программах отбора проб».

Управляющий директор Lucapa Diamond Стивен Везеролл (Stephen Wetherall) сказал, что по мере того, как алмазный рынок продолжает восстанавливаться, у компании есть хорошие возможности для обеспечения высокой стоимости, поскольку она расширяет свое уникальное сочетание разведки, разработки месторождений и дорогих нишевых добывающих активов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





