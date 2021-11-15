Diamcor Mining выставляет на продажу еще 2 750 каратов алмазного сырья

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Diamcor Mining выделила дополнительно 2 750 каратов алмазного сырья для проведения тендера в текущем квартале, заканчивающемся 31 декабря 2021 года.

В заявлении компании говорится, что эти алмазы, извлеченные в результате переработки карьерного материала на ее проекте Крон-Эндора (Krone Endora) в районе рудника Венеция (Venetia) в Южной Африке, будут выставлены на торги в течение ближайших недель, при этом дополнительное количество алмазного сырья, извлеченного в течение оставшейся части квартала, будет продано в декабре или будет храниться в виде запасов на конец квартала и затем выставлено на торги в январе 2022 года. В конце прошлого месяца компания продала 2 526,91 карата алмазов.

Таким образом, общее количество алмазного сырья, поставленного на тендеры в этом квартале, составляет 5 276,91 карата.

Diamcor Mining заявила, что по-прежнему довольна добычей алмазного сырья на текущий момент в этом квартале и продолжающимся прогрессом в увеличении объемов переработки в результате первой фазы модернизации объекта, которая была завершена с опережением графика в конце третьего квартала этого года.

«Учитывая обычные временные рамки между поставкой алмазного сырья и его продажей на тендере, мы полагаем, что положительное влияние недавно завершенной модернизации первого этапа будет по-прежнему проявляться в ближайшие недели и кварталы», - сказал исполнительный директор компании Дин Тейлор (Dean Taylor).



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





