Эксклюзив
Якутские бриллианты – симфония вечной мерзлоты
Якутская компания «Киэргэ», входящая в«Топ 100» лучших ювелирных брендов России, открыла этой осенью собственный салон-магазин в Москве, приобретающий известность в столице. «Киэргэ» по-якутски - это наряд, убранство - в широком смысле - то есть не просто...
22 ноября 2021
Владислав Жданов: «Применение алмазов в высоких технологиях — это главная и основная целевая задача технологий алмазного синтеза»
Владислав Жданов - профессор НИУ ВШЭ, советник генерального директора - председателя правления ОАО «РЖД», до этого вице-президент «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика)...
15 ноября 2021
Али Пасторини: белый бриллиант - эквивалент белой рубашки для женщины
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
08 ноября 2021
«Как пурист и диамантер старой школы, я не верю в выращенные в лаборатории бриллианты», - говорит Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Вин Ли (Vin Lee), король индустрии предметов роскоши, не нуждается в представлении. Он - миллиардер, генеральный директор Grand Metropolitan, достигший всего самостоятельно. Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз - это частная холдинговая...
01 ноября 2021
Часть 2: KPCSC хочет, чтобы Россия помогла выйти из тупика в вопросе о новом определении конфликтных алмазов
В первой части этого состоящего из двух частей эксклюзивного интервью с Шамисо Мтиси (Shamiso Mtisi), координатором Коалиции гражданского общества Кимберлийского процесса (Kimberley Process Civil Society Coalition, KPCSC), мы сосредоточились...
25 октября 2021
Недавние продажи алмазного сырья компанией TAGS показали высокий спрос на дешевый ассортимент камней
Компания отметила высокий спрос на алмазное сырье, которое она выставила на торги, причем спрос особенно на дешевые категории продукции оставался очень сильным.
TAGS представили свой регулярный ассортимент южноафриканских алмазов от мелких до крупных камней. Всего было предложено около 20 000 каратов алмазного сырья стоимостью около 35 млн долларов. За 7 дней на торгах TAGS побывали производители из Индии, Бельгии, Израиля и России, а продажи осуществлялись 50 компаниям, представляющим все ведущие алмазные центры.
В общей сложности около 90% представленных товаров были проданы при нескольких отказах в категории качественных камней весом 2 карата и выше. Цены, достигнутые в диапазонах низкого качества камней, отражают высокий спрос на алмазную продукцию.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished