Недавние продажи алмазного сырья компанией TAGS показали высокий спрос на дешевый ассортимент камней

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Торговая сессия компании Trans Atlantic Gems Sale (TAGS) проходила с 10 по 16 ноября в Дубае. TAGS приветствовала около 140 фирм на своем последнем мероприятии на Дубайской алмазной бирже (Dubai Diamond Exchange, DDE), несмотря на то, что некоторые фабрики в Сурате продлили свое закрытие в связи с праздниками Дивали более чем на неделю, говорится в пресс-релизе TAGS.

Компания отметила высокий спрос на алмазное сырье, которое она выставила на торги, причем спрос особенно на дешевые категории продукции оставался очень сильным.

TAGS представили свой регулярный ассортимент южноафриканских алмазов от мелких до крупных камней. Всего было предложено около 20 000 каратов алмазного сырья стоимостью около 35 млн долларов. За 7 дней на торгах TAGS побывали производители из Индии, Бельгии, Израиля и России, а продажи осуществлялись 50 компаниям, представляющим все ведущие алмазные центры.

В общей сложности около 90% представленных товаров были проданы при нескольких отказах в категории качественных камней весом 2 карата и выше. Цены, достигнутые в диапазонах низкого качества камней, отражают высокий спрос на алмазную продукцию.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





