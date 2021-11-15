Эксклюзив
Якутские бриллианты – симфония вечной мерзлоты
Якутская компания «Киэргэ», входящая в«Топ 100» лучших ювелирных брендов России, открыла этой осенью собственный салон-магазин в Москве, приобретающий известность в столице. «Киэргэ» по-якутски - это наряд, убранство - в широком смысле - то есть не просто...
Вчера
Владислав Жданов: «Применение алмазов в высоких технологиях — это главная и основная целевая задача технологий алмазного синтеза»
Владислав Жданов - профессор НИУ ВШЭ, советник генерального директора - председателя правления ОАО «РЖД», до этого вице-президент «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика)...
15 ноября 2021
Али Пасторини: белый бриллиант - эквивалент белой рубашки для женщины
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
08 ноября 2021
«Как пурист и диамантер старой школы, я не верю в выращенные в лаборатории бриллианты», - говорит Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Вин Ли (Vin Lee), король индустрии предметов роскоши, не нуждается в представлении. Он - миллиардер, генеральный директор Grand Metropolitan, достигший всего самостоятельно. Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз - это частная холдинговая...
01 ноября 2021
Часть 2: KPCSC хочет, чтобы Россия помогла выйти из тупика в вопросе о новом определении конфликтных алмазов
В первой части этого состоящего из двух частей эксклюзивного интервью с Шамисо Мтиси (Shamiso Mtisi), координатором Коалиции гражданского общества Кимберлийского процесса (Kimberley Process Civil Society Coalition, KPCSC), мы сосредоточились...
25 октября 2021
GSI получила глобальную аккредитацию как идентификатор бриллиантов с рейтингом устойчивости
«В GSI мы стремимся быть лидером в области стандартов устойчивого развития для ювелирных украшений. Как отрасль мы должны работать сообща, чтобы обеспечить устойчивые и ответственные процессы во всей глобальной цепочке поставок», - заявил Дебби Азар (Debbie Azar), президент и соучредитель GSI.
В документе об аккредитации GSI в качестве поставщика услуг по идентификации драгоценных камней SCS подтвердила, что GSI соответствуют критериям средств идентификации драгоценных камней, необходимых для обеспечения прослеживаемости происхождения в соответствии со стандартом устойчивости ювелирных изделий SCS-007 – бриллианты с рейтингом устойчивости.
«Наша аккредитация GSI независимым образом подтверждает ее техническую компетентность и способность выполнять жизненно важную функцию отслеживания цепочки поставок бриллиантов от источника до потребителя”, - сказал Стэнли Матурам (Stanley Mathuram), исполнительный вице-президент SCS Global Services.
Ранее в этом году GSI объявила о своей приверженности Целям устойчивого развития ООН посредством инициативы «Путь GSI к позитивному воздействию» («GSI ‘s Path to a Positive Impact»). В плане описывается, как GSI будет внедрять новые процедуры, политику и программы для достижения целей, поставленных ООН.
Алекс Шишло для Rough&Polished