GSI получила глобальную аккредитацию как идентификатор бриллиантов с рейтингом устойчивости

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Gemological Science International (GSI), одна из крупнейших геммологических организаций в мире, получила для своих лабораторий и офисов аккредитацию компании SCS Global Services в качестве поставщика услуг по идентификации драгоценных камней.

«В GSI мы стремимся быть лидером в области стандартов устойчивого развития для ювелирных украшений. Как отрасль мы должны работать сообща, чтобы обеспечить устойчивые и ответственные процессы во всей глобальной цепочке поставок», - заявил Дебби Азар (Debbie Azar), президент и соучредитель GSI.

В документе об аккредитации GSI в качестве поставщика услуг по идентификации драгоценных камней SCS подтвердила, что GSI соответствуют критериям средств идентификации драгоценных камней, необходимых для обеспечения прослеживаемости происхождения в соответствии со стандартом устойчивости ювелирных изделий SCS-007 – бриллианты с рейтингом устойчивости.

«Наша аккредитация GSI независимым образом подтверждает ее техническую компетентность и способность выполнять жизненно важную функцию отслеживания цепочки поставок бриллиантов от источника до потребителя”, - сказал Стэнли Матурам (Stanley Mathuram), исполнительный вице-президент SCS Global Services.

Ранее в этом году GSI объявила о своей приверженности Целям устойчивого развития ООН посредством инициативы «Путь GSI к позитивному воздействию» («GSI ‘s Path to a Positive Impact»). В плане описывается, как GSI будет внедрять новые процедуры, политику и программы для достижения целей, поставленных ООН.



Алекс Шишло для Rough&Polished





