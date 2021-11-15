Эксклюзив
Якутские бриллианты – симфония вечной мерзлоты
Якутская компания «Киэргэ», входящая в«Топ 100» лучших ювелирных брендов России, открыла этой осенью собственный салон-магазин в Москве, приобретающий известность в столице. «Киэргэ» по-якутски - это наряд, убранство - в широком смысле - то есть не просто...
Вчера
Владислав Жданов: «Применение алмазов в высоких технологиях — это главная и основная целевая задача технологий алмазного синтеза»
Владислав Жданов - профессор НИУ ВШЭ, советник генерального директора - председателя правления ОАО «РЖД», до этого вице-президент «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика)...
15 ноября 2021
Али Пасторини: белый бриллиант - эквивалент белой рубашки для женщины
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
08 ноября 2021
«Как пурист и диамантер старой школы, я не верю в выращенные в лаборатории бриллианты», - говорит Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Вин Ли (Vin Lee), король индустрии предметов роскоши, не нуждается в представлении. Он - миллиардер, генеральный директор Grand Metropolitan, достигший всего самостоятельно. Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз - это частная холдинговая...
01 ноября 2021
Часть 2: KPCSC хочет, чтобы Россия помогла выйти из тупика в вопросе о новом определении конфликтных алмазов
В первой части этого состоящего из двух частей эксклюзивного интервью с Шамисо Мтиси (Shamiso Mtisi), координатором Коалиции гражданского общества Кимберлийского процесса (Kimberley Process Civil Society Coalition, KPCSC), мы сосредоточились...
25 октября 2021
Розовые бриллианты от Selikhov Diamonds показаны на выставке в Бахрейне
Фото: Selikhov Diamonds
Компания Selikhov Diamonds в этом году участвовала во многих мировых закрытых бриллиантовых аукционах, на которых приобрела около 50 крупных розовых бриллиантов (более 17 каратов) и небольших камней (40 каратов). В том числе 40 розовых бриллиантов общим весом более 12 каратов - на аукционах, проводимых компанией «АЛРОСА» в Израиле и США. Подобные камни часто приобретают крупные ювелирные дома, но в последние годы наблюдается повышенный спрос на уникальные бриллианты как инвестиции со стороны коллекционеров. Для таких инвесторов, как, например, американец Ларри Уэст (приобретший у «АЛРОСА» розовый бриллиант весом 6,21 каратов), клиентов private banking, компания специально запустила программу ALROSA Diamond Exclusive и провела в октябре очередной онлайн-аукцион эксклюзивных бриллиантов.
По свидетельству экспертов, лидерами по росту стоимости являются бриллианты розового цвета и его оттенков. За последние 15 лет они подорожали в 12.5 раза. Возможно, этот беспрецедентный рост связан с закрытием месторождения Argyle. За тот же период времени голубые бриллианты подорожали в 2,2 раза, а желтые бриллианты самого насыщенного цвета vivid выросли в цене на 75%.
Галина Семенова для Rough&Polished