Эксклюзив

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25 октября 2021

Розовые бриллианты от Selikhov Diamonds показаны на выставке в Бахрейне

Сегодня
Новости
Компания Selikhov Diamonds представила на нынешней выставке Jewellery Arabia в Бахрейне новую коллекцию украшений с уникальными розовыми бриллиантами. В коллекцию входят кольца с розовыми бриллиантами Fancy Pink и с редким насыщенным розовым бриллиантом Fancy Intense Pink, а также кольцо «Сакура» с редкой яркой красной шпинелью (46.31 карата), кольцо «Искушение» с зеленым бриллиантом (18.01 карата), отмеченное на международном конкурсе «Русская бриллиантовая линия» -2020, и кольцо «Лотос» с редким изумрудом (6.58 карата).

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                                        Фото: Selikhov Diamonds

Компания Selikhov Diamonds в этом году участвовала во многих мировых закрытых бриллиантовых аукционах, на которых приобрела около 50 крупных розовых бриллиантов (более 17 каратов) и небольших камней (40 каратов). В том числе 40 розовых бриллиантов общим весом более 12 каратов - на аукционах, проводимых компанией «АЛРОСА» в Израиле и США. Подобные камни часто приобретают крупные ювелирные дома, но в последние годы наблюдается повышенный спрос на уникальные бриллианты как инвестиции со стороны коллекционеров. Для таких инвесторов, как, например, американец Ларри Уэст (приобретший у «АЛРОСА» розовый бриллиант весом 6,21 каратов), клиентов private banking, компания специально запустила программу ALROSA Diamond Exclusive и провела в октябре очередной онлайн-аукцион эксклюзивных бриллиантов.
По свидетельству экспертов, лидерами по росту стоимости являются бриллианты розового цвета и его оттенков. За последние 15 лет они подорожали в 12.5 раза. Возможно, этот беспрецедентный рост связан с закрытием месторождения Argyle. За тот же период времени голубые бриллианты подорожали в 2,2 раза, а желтые бриллианты самого насыщенного цвета vivid выросли в цене на 75%.

Галина Семенова для Rough&Polished


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