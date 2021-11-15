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Владислав Жданов - профессор НИУ ВШЭ, советник генерального директора - председателя правления ОАО «РЖД», до этого вице-президент «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика)...
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25 октября 2021
Подведены итоги пленарного заседания Кимберлийского процесса
По теме цифровизации сертификатов КП, бывшей приоритетом российского председательства, была создана подгрупп при рабочей группе алмазных экспертов в структуре КП. В будущем электронный обмен планируется наладить со всеми странами-членами ЕАЭС в рамках общего наднационального законодательства и гармонизации внутренних механизмов регулирования, в том числе с Индией и ОАЭ - ключевыми торговыми партнерами для российской алмазно-бриллиантовой отрасли.
Другим приоритетом российского председательства стало вступление в КП новых членов: принято решение о принятии в КП Государства Катар, Республики Мозамбик и Киргизской Республики (единственной страной-членом ЕАЭС, до настоящего не представленной в КП). Минфин России планирует инициировать создание в 2022 году единой делегации ЕАЭС для укрепления позиции стран-членов Союза в КП. Также принято решение провести в 2022 году обзорную миссию КП в Центральноафриканской Республике (ЦАР) - единственной стране-участнице КП, из которой ограничен экспорт необработанных природных алмазов.
В рамках сессии также принята Декларация «О принципах ответственных поставок необработанных природных алмазов» («Frame 7»), разработанная Россией совместно с Ботсваной – председателем КП в 2022 году, на долю которой приходится более 55% мирового производства алмазов. Документ содержит семь принципов: поддержка целей устойчивого развития ООН, защита прав человека, трудовых прав и окружающей среды, отраслевые стандарты саморегулирования и другие.
По итогам председательствования России в КП были также реализованы ряд инициатив, способствующих укреплению КП, а также подготовлено техническое руководство по продвижению программы ASSURE в качестве лучшей практики разделения рынков природных и синтетических алмазов.
Достигнутые результаты позволят достойно представить достижения России на Генеральной Ассамблее ООН и будут отражены в ее резолюции «Роль алмазов в разжигании конфликтов», принятие которой запланировано в 2022 году.
Галина Семенова для Rough&Polished