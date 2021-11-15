IV Выставка «Ювелирная зима» пройдет в галерее Ilgiz F

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Ставшая традиционной выставка украшений «Ювелирная зима» пройдёт 25 ноября - 3 декабря в галерее Ilgiz F, где ведущие ювелиры-дизайнеры, которым предоставили полную свободу для творчества, покажут свои актуальные работы.

«Мы видим тенденцию к творчеству и переосмыслению, к ретрансляции своих ощущений и видения мира. Ювелиры-дизайнеры закладывают глубокие идеи в изделия, делятся переживаниями, увековечивают свои эмоции», - комментирует директор галереи Ilgiz F Дина Насырова.

Свои драгоценные достижения представят бренды EPIC, Vertigo, Штуки в руки, Amarin Jewelry, OXIOMA, DOGUMA, Anthelii, Attale Jewelry, InterGems. Julia Lifits, Nataly Afanasie, Evgeny Danilov, Olga Moskvina Jewelry, Yulia Shelest Design, ателье «Вдох Новение» и ювелиры Алексей Зубов и Александр Мельников.

Организаторы «Ювелирной зимы» уверены, что выставка определит основные тренды в ювелирном дизайне, наиболее востребованные материалы и в целом - вектор развития индустрии в будущем 2022 году.

Выставка пройдет по адресу Ленинградский пр-т, 10-12, ЖК «Art Residence».

Вход на выставку свободный, но в целях обеспечения безопасности для посещения выставки необходимо заказать пропуск по телефону +79639931575.



Галина Семенова для Rough&Polished



