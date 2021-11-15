Эксклюзив
Владислав Жданов: «Применение алмазов в высоких технологиях — это главная и основная целевая задача технологий алмазного синтеза»
Владислав Жданов - профессор НИУ ВШЭ, советник генерального директора - председателя правления ОАО «РЖД», до этого вице-президент «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика)...
15 ноября 2021
Али Пасторини: белый бриллиант - эквивалент белой рубашки для женщины
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
08 ноября 2021
«Как пурист и диамантер старой школы, я не верю в выращенные в лаборатории бриллианты», - говорит Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Вин Ли (Vin Lee), король индустрии предметов роскоши, не нуждается в представлении. Он - миллиардер, генеральный директор Grand Metropolitan, достигший всего самостоятельно. Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз - это частная холдинговая...
01 ноября 2021
Часть 2: KPCSC хочет, чтобы Россия помогла выйти из тупика в вопросе о новом определении конфликтных алмазов
В первой части этого состоящего из двух частей эксклюзивного интервью с Шамисо Мтиси (Shamiso Mtisi), координатором Коалиции гражданского общества Кимберлийского процесса (Kimberley Process Civil Society Coalition, KPCSC), мы сосредоточились...
25 октября 2021
Часть 1: KPCSC дает представление о незаконной добыче алмазов и торговле ими в Африке
Хотя Кимберлийский процесс (Kimberley Process, KP), контролирующий алмазную отрасль, гордится тем, что с момента своего создания в 2003 году значительно сократил поток алмазов из зон конфликтов, Коалиция гражданского общества Кимберлийского процесса...
18 октября 2021
IV Выставка «Ювелирная зима» пройдет в галерее Ilgiz F
«Мы видим тенденцию к творчеству и переосмыслению, к ретрансляции своих ощущений и видения мира. Ювелиры-дизайнеры закладывают глубокие идеи в изделия, делятся переживаниями, увековечивают свои эмоции», - комментирует директор галереи Ilgiz F Дина Насырова.
Свои драгоценные достижения представят бренды EPIC, Vertigo, Штуки в руки, Amarin Jewelry, OXIOMA, DOGUMA, Anthelii, Attale Jewelry, InterGems. Julia Lifits, Nataly Afanasie, Evgeny Danilov, Olga Moskvina Jewelry, Yulia Shelest Design, ателье «Вдох Новение» и ювелиры Алексей Зубов и Александр Мельников.
Организаторы «Ювелирной зимы» уверены, что выставка определит основные тренды в ювелирном дизайне, наиболее востребованные материалы и в целом - вектор развития индустрии в будущем 2022 году.
Выставка пройдет по адресу Ленинградский пр-т, 10-12, ЖК «Art Residence».
Вход на выставку свободный, но в целях обеспечения безопасности для посещения выставки необходимо заказать пропуск по телефону +79639931575.
Галина Семенова для Rough&Polished