Конференция DMCC по драгоценным металлам в Дубае прошла успешно

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Дубайский центр биржевых товаров (Dubai Multi Commodities Center, DMCC) успешно провел свою девятую Дубайскую конференцию по драгоценным металлам (Dubai Precious Metals Conference, DPMC) 18 ноября 2021 года в конференц-центре «Алмас», говорится в пресс-релизе DMCC.

Конференция на тему «Революционное обновление в отрасли драгоценных металлов - технологии, регулирование и устойчивость» собрала более 300 отраслевых экспертов и профессионалов из ведущих мировых организаций.

Абдулла Бин Тук Аль Марри (Abdulla Bin Touq Al Marri), министр экономики ОАЭ, выступил на церемонии открытия и сказал: «Под мудрым руководством лидеров нашей страны ОАЭ зарекомендовали себя как ведущее место назначения и конкурентоспособный торговый центр, соединяющий Восток и Запад. Усилия страны привели к созданию множества новых национальных политик, в частности, к принятию в прошлом году федеральной политики для золотодобывающего сектора, призванной обеспечить высочайший уровень управления и практики в торговле золотом».

Тани бин Ахмед Аль Зейуди (Thani Bin Ahmed Al Zeyoudi), государственный министр внешней торговли ОАЭ, заявил: «Для меня большая честь объявить о хорошей организации со стороны ОАЭ девятой конференции по драгоценным металлам в Дубае, которая должна установить общенациональные стандарты, основанные на лучших международных стандартах и передовом опыте в процветающем золотодобывающем секторе ОАЭ. Хорошая организация со стороны ОАЭ, безусловно, повысит нашу репутацию в мире и укрепит наше положение в качестве мирового центра торговли золотом».

Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), исполнительный председатель и главный исполнительный директор DMCC, сказал: «Учитывая, что в этом году количество подписчиков на участие в конференции значительно превысило предложение, очевидно, что Дубай остается центром мировой золотодобывающей промышленности. Все готово для будущего золотодобывающей промышленности на основе технологии блокчейна во время, когда мы решаем такие проблемы, как перевозка золота в ручной клади и удаление ртути из процесса добычи этого металла».

В ходе трех интерактивных панельных дискуссий конференция пролила свет на то, как такие технологии, как блокчейн, как ожидается, повлияют на сектор драгоценных металлов, на постоянно меняющийся глобальный регуляторный ландшафт и как экологические, социальные и корпоративные цели влияют на чистую прибыль отрасли.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





