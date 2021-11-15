Эксклюзив
Якутские бриллианты – симфония вечной мерзлоты
Якутская компания «Киэргэ», входящая в«Топ 100» лучших ювелирных брендов России, открыла этой осенью собственный салон-магазин в Москве, приобретающий известность в столице. «Киэргэ» по-якутски - это наряд, убранство - в широком смысле - то есть не просто...
Сегодня
Владислав Жданов: «Применение алмазов в высоких технологиях — это главная и основная целевая задача технологий алмазного синтеза»
Владислав Жданов - профессор НИУ ВШЭ, советник генерального директора - председателя правления ОАО «РЖД», до этого вице-президент «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика)...
15 ноября 2021
Али Пасторини: белый бриллиант - эквивалент белой рубашки для женщины
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
08 ноября 2021
«Как пурист и диамантер старой школы, я не верю в выращенные в лаборатории бриллианты», - говорит Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Вин Ли (Vin Lee), король индустрии предметов роскоши, не нуждается в представлении. Он - миллиардер, генеральный директор Grand Metropolitan, достигший всего самостоятельно. Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз - это частная холдинговая...
01 ноября 2021
Часть 2: KPCSC хочет, чтобы Россия помогла выйти из тупика в вопросе о новом определении конфликтных алмазов
В первой части этого состоящего из двух частей эксклюзивного интервью с Шамисо Мтиси (Shamiso Mtisi), координатором Коалиции гражданского общества Кимберлийского процесса (Kimberley Process Civil Society Coalition, KPCSC), мы сосредоточились...
25 октября 2021
Конференция DMCC по драгоценным металлам в Дубае прошла успешно
Конференция на тему «Революционное обновление в отрасли драгоценных металлов - технологии, регулирование и устойчивость» собрала более 300 отраслевых экспертов и профессионалов из ведущих мировых организаций.
Абдулла Бин Тук Аль Марри (Abdulla Bin Touq Al Marri), министр экономики ОАЭ, выступил на церемонии открытия и сказал: «Под мудрым руководством лидеров нашей страны ОАЭ зарекомендовали себя как ведущее место назначения и конкурентоспособный торговый центр, соединяющий Восток и Запад. Усилия страны привели к созданию множества новых национальных политик, в частности, к принятию в прошлом году федеральной политики для золотодобывающего сектора, призванной обеспечить высочайший уровень управления и практики в торговле золотом».
Тани бин Ахмед Аль Зейуди (Thani Bin Ahmed Al Zeyoudi), государственный министр внешней торговли ОАЭ, заявил: «Для меня большая честь объявить о хорошей организации со стороны ОАЭ девятой конференции по драгоценным металлам в Дубае, которая должна установить общенациональные стандарты, основанные на лучших международных стандартах и передовом опыте в процветающем золотодобывающем секторе ОАЭ. Хорошая организация со стороны ОАЭ, безусловно, повысит нашу репутацию в мире и укрепит наше положение в качестве мирового центра торговли золотом».
Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), исполнительный председатель и главный исполнительный директор DMCC, сказал: «Учитывая, что в этом году количество подписчиков на участие в конференции значительно превысило предложение, очевидно, что Дубай остается центром мировой золотодобывающей промышленности. Все готово для будущего золотодобывающей промышленности на основе технологии блокчейна во время, когда мы решаем такие проблемы, как перевозка золота в ручной клади и удаление ртути из процесса добычи этого металла».
В ходе трех интерактивных панельных дискуссий конференция пролила свет на то, как такие технологии, как блокчейн, как ожидается, повлияют на сектор драгоценных металлов, на постоянно меняющийся глобальный регуляторный ландшафт и как экологические, социальные и корпоративные цели влияют на чистую прибыль отрасли.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished