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18 октября 2021
Rio Tinto становится единственным владельцем алмазного рудника Даявик
Rio Tinto объявила о завершении сделки по приобретению 40-процентной доли в Даявике, принадлежащей Dominion Diamond Mines, после одобрения суда королевской скамьи провинции Альберта.
Поскольку производство на Даявике, как ожидается, завершится в 2025 году, его высококачественные, преимущественно белые алмазы ювелирного качества по-прежнему пользуются высоким спросом на всех устоявшихся и развивающихся потребительских рынках.
Главный исполнительный директор Rio Tinto Minerals Шинейд Кауфман (Sinead Kaufman) сказала: «Теперь Даявик с уверенностью будет продолжать поставлять клиентам высококачественные канадские алмазы из надежных источников и вносить значительный вклад в развитие Северо-Западных территорий Канады и местных сообществ. Как владелец и оператор Rio Tinto стремится обеспечить безопасное и ответственное закрытие рудника Даявик с тем, чтобы оставить положительное наследие, ведя консультации с нашим сообществом и государственными партнерами».
Сделка происходит после 19-месячного процесса, инициированного в апреле 2020 года заявлением Dominion Diamond Mines ULC о защите от несостоятельности в соответствии с Законом о кредитных отношениях канадских компаний.
По условиям сделки Rio Tinto приобрела все оставшиеся активы Даявика, принадлежащие Dominion Diamond Mines ULC, в том числе непроданную продукцию рудника и денежное обеспечение, которое использовалось в качестве обеспечения будущих затрат Даявик на закрытие. В свою очередь, Rio Tinto освободила Dominion Diamond Mines ULC и ее кредиторов от всех невыполненных обязательств и обязательств по финансированию деятельности и закрытию совместного предприятия.
Rio Tinto управляет рудником Даявик с момента начала добычи в 2003 году. На руднике, расположенном примерно в 300 км к северо-востоку от Йеллоунайфа, работает более 1100 сотрудников, из которых 17 процентов - коренные жители Севера. В 2020 году Даявик произвел 6,2 млн каратов алмазного сырья.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished