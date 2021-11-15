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25 октября 2021

Tharisa Minerals продлевает добычу открытым способом до 2041 года

Сегодня
Новости
Компания Tharisa Minerals продлила срок эксплуатации карьера на своем флагманском руднике Тариса (Tharisa) в северо-западной провинции Южной Африки после ежегодного анализа отчета о своих минеральных ресурсах и минеральных запасах.
В сообщении Tharisa Minerals говорится, что добыча хрома и металлов платиновой группы (МПГ) открытым способом будет продлена на семь лет, до 2041 года.
«Это развитие еще больше укрепляет репутацию рудника Тариса как долгосрочного актива мирового класса, который лежит в основе нашего бизнеса и будет продолжать обеспечивать устойчивую недорогую платформу на протяжении более 50 лет», - сказал генеральный директор компании Февос Поурулис (Phoevos Pouroulis).
«… Возможность расширения карьера на руднике Тариса также позволяет нам в дальнейшем использовать этот уникальный актив и обеспечивает платформу для нашей стратегии роста», - отметил он.
Запасы руды в открытом карьере на руднике увеличились на 30%, до 94,2 млн тонн, при этом общие запасы полезных ископаемых в открытом и подземном карьере составили 113,1 млн тонн, содержание МПГ - 1,09 г/т и содержание хрома - 18,6%.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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