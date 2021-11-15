Эксклюзив
Якутские бриллианты – симфония вечной мерзлоты
Якутская компания «Киэргэ», входящая в«Топ 100» лучших ювелирных брендов России, открыла этой осенью собственный салон-магазин в Москве, приобретающий известность в столице. «Киэргэ» по-якутски - это наряд, убранство - в широком смысле - то есть не просто...
Сегодня
Владислав Жданов: «Применение алмазов в высоких технологиях — это главная и основная целевая задача технологий алмазного синтеза»
Владислав Жданов - профессор НИУ ВШЭ, советник генерального директора - председателя правления ОАО «РЖД», до этого вице-президент «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика)...
15 ноября 2021
Али Пасторини: белый бриллиант - эквивалент белой рубашки для женщины
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
08 ноября 2021
«Как пурист и диамантер старой школы, я не верю в выращенные в лаборатории бриллианты», - говорит Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Вин Ли (Vin Lee), король индустрии предметов роскоши, не нуждается в представлении. Он - миллиардер, генеральный директор Grand Metropolitan, достигший всего самостоятельно. Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз - это частная холдинговая...
01 ноября 2021
Часть 2: KPCSC хочет, чтобы Россия помогла выйти из тупика в вопросе о новом определении конфликтных алмазов
В первой части этого состоящего из двух частей эксклюзивного интервью с Шамисо Мтиси (Shamiso Mtisi), координатором Коалиции гражданского общества Кимберлийского процесса (Kimberley Process Civil Society Coalition, KPCSC), мы сосредоточились...
25 октября 2021
Tharisa Minerals продлевает добычу открытым способом до 2041 года
В сообщении Tharisa Minerals говорится, что добыча хрома и металлов платиновой группы (МПГ) открытым способом будет продлена на семь лет, до 2041 года.
«Это развитие еще больше укрепляет репутацию рудника Тариса как долгосрочного актива мирового класса, который лежит в основе нашего бизнеса и будет продолжать обеспечивать устойчивую недорогую платформу на протяжении более 50 лет», - сказал генеральный директор компании Февос Поурулис (Phoevos Pouroulis).
«… Возможность расширения карьера на руднике Тариса также позволяет нам в дальнейшем использовать этот уникальный актив и обеспечивает платформу для нашей стратегии роста», - отметил он.
Запасы руды в открытом карьере на руднике увеличились на 30%, до 94,2 млн тонн, при этом общие запасы полезных ископаемых в открытом и подземном карьере составили 113,1 млн тонн, содержание МПГ - 1,09 г/т и содержание хрома - 18,6%.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished