Namdia хочет купить 50% объема добычи алмазов Namdeb

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По сообщениям местных СМИ, государственная компания Namibia Desert Diamond Company (Namdia) хочет купить до 50% объема годовой добычи алмазов компании Namdeb Holdings.

В соответствии с действующим соглашением о продаже с De Beers, Namdia разрешено покупать только 15% продукции Namdeb.

Газета Namibian процитировала финансового директора компании Namdia Свена фон Блоттница (Sven von Blottnitz), который сказал, что усилия по увеличению этой квоты, однако, должны быть предприняты осторожно.

«Это отняло бы у De Beers часть хлеба, а к такому инвестору нужно относиться осторожно», - сказал он.

Свен фон Блоттниц сказал также, что убыточная компания Namgem Diamond Manufacturing Company, которую Namdia полностью приобрела в прошлом году, может быть «полезной» в будущем, поскольку Namdia по-прежнему намерена полностью утвердиться в цепочке создания стоимости торговли алмазами, а не просто продавать необработанные алмазы.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





