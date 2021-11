Совет управляющих GIA собирался для определения приоритетов и приветствовал новых членов

Сегодня Новости

Совет управляющих Геммологического института Америки (Gemological Institute of America, GIA) 5-8 ноября провел свое первое очное заседание за два года в Карлсбаде (Калифорния), на котором рассмотрел стратегические планы и приоритеты института, чтобы гарантировать, что GIA будет продолжать придерживаться своей миссии по защите потребителей, говорится в пресс-релизе института.

В совет управляющих вошли два новых члена - Дэйв Биндра (Dave Bindra), вице-президент по производству и глава отдела закупок компании B&B Fine Gems, и Маркус тер Хаар (Marcus ter Haar), опытный руководитель алмазной отрасли. Лиза Локлир (Lisa Locklear), старший вице-президент и главный финансовый директор фирмы Avanir Pharmaceuticals, была назначена избранным председателем, сменив Диону Д. Кеньон (Dione D. Kenyon), бывшего президента и главного исполнительного директора компании The Jewelers Board of Trade.

Дэйв Биндра - вице-президент по производству и глава отдела закупок в компании B&B Fine Gems. Он является специалистом по цветным драгоценным камням с опытом поиска источников поставок, огранки и повторной огранки мелких и редких цветных драгоценных камней. Биндра окончил Университет Южной Калифорнии и получил диплом геммолога GIA в 2007 году.

Маркус тер Хаар - опытный руководитель алмазной отрасли, хорошо разбирающийся в секторах производственно-сбытовой цепочки. Ранее он был управляющим директором Okavango Diamond Company и обладает обширными знаниями в области корпоративного управления. Он работает в нескольких частных и некоммерческих организациях, в том числе в международной компании Wilderness Holdings, занимающейся туризмом с услугами на уровне роскоши, а также в организациях Diamonds Do Good и Lady Khama Charitable Trust.

Совет также попрощался с управляющим Амитом Дхамани (Amit Dhamani), генеральным директором и управляющим директором Dhamani Jewels Group, который завершил свой девятилетний срок пребывания на этом посту.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished