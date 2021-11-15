Эксклюзив
Владислав Жданов: «Применение алмазов в высоких технологиях — это главная и основная целевая задача технологий алмазного синтеза»
Владислав Жданов - профессор НИУ ВШЭ, советник генерального директора - председателя правления ОАО «РЖД», до этого вице-президент «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика)...
15 ноября 2021
Али Пасторини: белый бриллиант - эквивалент белой рубашки для женщины
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
08 ноября 2021
«Как пурист и диамантер старой школы, я не верю в выращенные в лаборатории бриллианты», - говорит Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Вин Ли (Vin Lee), король индустрии предметов роскоши, не нуждается в представлении. Он - миллиардер, генеральный директор Grand Metropolitan, достигший всего самостоятельно. Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз - это частная холдинговая...
01 ноября 2021
Часть 2: KPCSC хочет, чтобы Россия помогла выйти из тупика в вопросе о новом определении конфликтных алмазов
В первой части этого состоящего из двух частей эксклюзивного интервью с Шамисо Мтиси (Shamiso Mtisi), координатором Коалиции гражданского общества Кимберлийского процесса (Kimberley Process Civil Society Coalition, KPCSC), мы сосредоточились...
25 октября 2021
Часть 1: KPCSC дает представление о незаконной добыче алмазов и торговле ими в Африке
Хотя Кимберлийский процесс (Kimberley Process, KP), контролирующий алмазную отрасль, гордится тем, что с момента своего создания в 2003 году значительно сократил поток алмазов из зон конфликтов, Коалиция гражданского общества Кимберлийского процесса...
18 октября 2021
Совет управляющих GIA собирался для определения приоритетов и приветствовал новых членов
В совет управляющих вошли два новых члена - Дэйв Биндра (Dave Bindra), вице-президент по производству и глава отдела закупок компании B&B Fine Gems, и Маркус тер Хаар (Marcus ter Haar), опытный руководитель алмазной отрасли. Лиза Локлир (Lisa Locklear), старший вице-президент и главный финансовый директор фирмы Avanir Pharmaceuticals, была назначена избранным председателем, сменив Диону Д. Кеньон (Dione D. Kenyon), бывшего президента и главного исполнительного директора компании The Jewelers Board of Trade.
Дэйв Биндра - вице-президент по производству и глава отдела закупок в компании B&B Fine Gems. Он является специалистом по цветным драгоценным камням с опытом поиска источников поставок, огранки и повторной огранки мелких и редких цветных драгоценных камней. Биндра окончил Университет Южной Калифорнии и получил диплом геммолога GIA в 2007 году.
Маркус тер Хаар - опытный руководитель алмазной отрасли, хорошо разбирающийся в секторах производственно-сбытовой цепочки. Ранее он был управляющим директором Okavango Diamond Company и обладает обширными знаниями в области корпоративного управления. Он работает в нескольких частных и некоммерческих организациях, в том числе в международной компании Wilderness Holdings, занимающейся туризмом с услугами на уровне роскоши, а также в организациях Diamonds Do Good и Lady Khama Charitable Trust.
Совет также попрощался с управляющим Амитом Дхамани (Amit Dhamani), генеральным директором и управляющим директором Dhamani Jewels Group, который завершил свой девятилетний срок пребывания на этом посту.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished