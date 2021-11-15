Алмазное сообщество Антверпена поддержало акцию Бельгийского Красного Креста

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Чтобы поддержать пострадавших от наводнения в Бельгии в июле прошлого года, алмазное сообщество Антверпена пожертвовало Бельгийскому Красному Кресту чек на сумму 175 112 евро в поддержку его акции солидарности «Действенная помощь» (“Helpen helpt”).

Собранные средства будут в полном объеме направлены на оказание поддержки пострадавшим от стихийного бедствия в рамках различных проектов, возглавляемых Бельгийским Красным Крестом.

Мелисса Смет (Melissa Smet), член организации Young Diamantaires («Молодые диамантеры»), очень довольна результатом благотворительной кампании: «Не только крупные алмазные компании, но и молодые предприниматели и частные лица внесли пожертвование, что показывает, что катастрофа с наводнением действительно затронула все алмазное сообщество. С помощью этой инициативы алмазное сообщество Антверпена хочет показать, что все, кто пострадал в результате катастрофы, находятся в наших мыслях», - заключила она.

Передача чека состоялась в бывшей больнице Монтене в провинции Льеж, где Бельгийский Красный Крест открыл приют для 200 бездомных жертв, включая семьи с детьми, которые могут оставаться там в холодные осенние и зимние месяцы, пишет отраслевое издание Diamond Loupe.



Алекс Шишло для Rough&Polished





