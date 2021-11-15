Эксклюзив

Владислав Жданов: «Применение алмазов в высоких технологиях — это главная и основная целевая задача технологий алмазного синтеза»

Владислав Жданов - профессор НИУ ВШЭ, советник генерального директора - председателя правления ОАО «РЖД», до этого вице-президент «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика)...

15 ноября 2021

Али Пасторини: белый бриллиант - эквивалент белой рубашки для женщины

О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...

08 ноября 2021

«Как пурист и диамантер старой школы, я не верю в выращенные в лаборатории бриллианты», - говорит Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan

Вин Ли (Vin Lee), король индустрии предметов роскоши, не нуждается в представлении. Он - миллиардер, генеральный директор Grand Metropolitan, достигший всего самостоятельно. Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз - это частная холдинговая...

01 ноября 2021

Часть 2: KPCSC хочет, чтобы Россия помогла выйти из тупика в вопросе о новом определении конфликтных алмазов

В первой части этого состоящего из двух частей эксклюзивного интервью с Шамисо Мтиси (Shamiso Mtisi), координатором Коалиции гражданского общества Кимберлийского процесса (Kimberley Process Civil Society Coalition, KPCSC), мы сосредоточились...

25 октября 2021

Часть 1: KPCSC дает представление о незаконной добыче алмазов и торговле ими в Африке

Хотя Кимберлийский процесс (Kimberley Process, KP), контролирующий алмазную отрасль, гордится тем, что с момента своего создания в 2003 году значительно сократил поток алмазов из зон конфликтов, Коалиция гражданского общества Кимберлийского процесса...

18 октября 2021

Алмазное сообщество Антверпена поддержало акцию Бельгийского Красного Креста

Сегодня
Новости
Чтобы поддержать пострадавших от наводнения в Бельгии в июле прошлого года, алмазное сообщество Антверпена пожертвовало Бельгийскому Красному Кресту чек на сумму 175 112 евро в поддержку его акции солидарности «Действенная помощь» (“Helpen helpt”).
Собранные средства будут в полном объеме направлены на оказание поддержки пострадавшим от стихийного бедствия в рамках различных проектов, возглавляемых Бельгийским Красным Крестом.
Мелисса Смет (Melissa Smet), член организации Young Diamantaires («Молодые диамантеры»), очень довольна результатом благотворительной кампании: «Не только крупные алмазные компании, но и молодые предприниматели и частные лица внесли пожертвование, что показывает, что катастрофа с наводнением действительно затронула все алмазное сообщество. С помощью этой инициативы алмазное сообщество Антверпена хочет показать, что все, кто пострадал в результате катастрофы, находятся в наших мыслях», - заключила она.
Передача чека состоялась в бывшей больнице Монтене в провинции Льеж, где Бельгийский Красный Крест открыл приют для 200 бездомных жертв, включая семьи с детьми, которые могут оставаться там в холодные осенние и зимние месяцы, пишет отраслевое издание Diamond Loupe.

Алекс Шишло для Rough&Polished


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