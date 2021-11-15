Эксклюзив
Владислав Жданов: «Применение алмазов в высоких технологиях — это главная и основная целевая задача технологий алмазного синтеза»
Владислав Жданов - профессор НИУ ВШЭ, советник генерального директора - председателя правления ОАО «РЖД», до этого вице-президент «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика)...
15 ноября 2021
Али Пасторини: белый бриллиант - эквивалент белой рубашки для женщины
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
08 ноября 2021
«Как пурист и диамантер старой школы, я не верю в выращенные в лаборатории бриллианты», - говорит Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Вин Ли (Vin Lee), король индустрии предметов роскоши, не нуждается в представлении. Он - миллиардер, генеральный директор Grand Metropolitan, достигший всего самостоятельно. Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз - это частная холдинговая...
01 ноября 2021
Часть 2: KPCSC хочет, чтобы Россия помогла выйти из тупика в вопросе о новом определении конфликтных алмазов
В первой части этого состоящего из двух частей эксклюзивного интервью с Шамисо Мтиси (Shamiso Mtisi), координатором Коалиции гражданского общества Кимберлийского процесса (Kimberley Process Civil Society Coalition, KPCSC), мы сосредоточились...
25 октября 2021
Часть 1: KPCSC дает представление о незаконной добыче алмазов и торговле ими в Африке
Хотя Кимберлийский процесс (Kimberley Process, KP), контролирующий алмазную отрасль, гордится тем, что с момента своего создания в 2003 году значительно сократил поток алмазов из зон конфликтов, Коалиция гражданского общества Кимберлийского процесса...
18 октября 2021
Алмазное сообщество Антверпена поддержало акцию Бельгийского Красного Креста
Собранные средства будут в полном объеме направлены на оказание поддержки пострадавшим от стихийного бедствия в рамках различных проектов, возглавляемых Бельгийским Красным Крестом.
Мелисса Смет (Melissa Smet), член организации Young Diamantaires («Молодые диамантеры»), очень довольна результатом благотворительной кампании: «Не только крупные алмазные компании, но и молодые предприниматели и частные лица внесли пожертвование, что показывает, что катастрофа с наводнением действительно затронула все алмазное сообщество. С помощью этой инициативы алмазное сообщество Антверпена хочет показать, что все, кто пострадал в результате катастрофы, находятся в наших мыслях», - заключила она.
Передача чека состоялась в бывшей больнице Монтене в провинции Льеж, где Бельгийский Красный Крест открыл приют для 200 бездомных жертв, включая семьи с детьми, которые могут оставаться там в холодные осенние и зимние месяцы, пишет отраслевое издание Diamond Loupe.
Алекс Шишло для Rough&Polished