Президент Всемирного алмазного совета выразил осторожный оптимизм на закрытии пленарного заседания Кимберлийского процесса 2021 года, ссылаясь на прогресс в рамках КП, приветствовавшего принципы ответственного поиска алмазов

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Президент Всемирного алмазного совета (World Gold Council, WDC) Эдвард Ашер (Edward Asscher) задал положительный тон в заявлении, сделанном 12 ноября в конце заключительного пленарного заседания Кимберлийского процесса (КП) 2021 года, отметив, что он воодушевлен конструктивными обсуждениями КП и его приветствием Декларации о поддержке принципов поиска алмазов из ответственных источников в качестве передовой практики, говорится в пресс-релизе WDC, распространенном ранее на этой неделе.

«Это позитивный шаг, который еще раз подчеркивает важную роль КП в пресечении потока алмазов из зон конфликтов», - заявил президент WDC.

Хотя WDC предпочел бы, чтобы КП принял конкретное решение о расширении определения конфликтных алмазов, г-н Ашер сказал, что «мы всегда стремимся поддерживать путь непрерывного совершенствования, и поэтому мы будем продолжать добиваться прогресса». Он добавил, что WDC поставит определение «конфликтных алмазов» в качестве приоритетного пункта, когда КП начнет свой следующий цикл анализа своей деятельности.

Продолжая побуждать КП к достижению прогресса, необходимого как для защиты безопасности и благополучия всех людей, работающих и живущих в регионах добычи алмазов, так и для удовлетворения доверия потребителей, WDC решил двигаться вперед самостоятельно, внедряя собственную пересмотренную Систему гарантий (System of Warranties, SoW), сообщил президент WDC.

«Этот целостный подход является обязательным для всех нас в бизнесе по продаже бриллиантов, потому что тот, кто сегодня хочет купить пару кроссовок, футболку, кофейные зерна или шоколад - не говоря уже об эмоционально символических украшениях, - обращает внимание на возникающие сомнения в отношении условий, в которых были получены эти товары, и на то, какое влияние они оказали на общество», - заявил г-н Ашер.

«Система гарантий - это только начало, - продолжил он. - Как я уже сказал, нашим руководящим принципом является постоянное совершенствование. И мы будем делать это таким образом, чтобы всегда соблюдались два принципа: (1) мы должны быть справедливыми по отношению ко всем заинтересованным сторонам, что на практике означает движение вперед в духе Декларации о поиске ответственных источников; и (2) мы не хотим никого оставлять позади».

В своем обращении президент WDC выразил поддержку отрасли в приостановлении расширения «зеленых зон» в Центральноафриканской Республике, откуда необработанные алмазы могут быть законно экспортированы, до тех пор, пока не будет подтверждена надежность внедрения Сертификационной схемы Кимберлийского процесса в несоответствующих ей в настоящее время частях страны.

Обращаясь непосредственно к делегации из ЦАР, он заявил: «Мы горячо надеемся, что вся ваша страна будет считаться «зеленой зоной» в недалеком будущем, и мы как WDC сделаем все возможное, чтобы поддержать прогресс в этом направлении. Это событие, которого заслуживают ваши граждане и сообщества, в которых они живут. Но, как я сказал, правила и процедуры КП должны иметь приоритет. В конечном итоге эти граждане и сообщества являются тем, что заставит это случиться. Если мы воспользуемся обходными путями, мы поставим под угрозу всю структуру и, следовательно, будущее нашего продукта и благополучие вашей страны».

Г-н Ашер похвалил покидающего свой пост Председателя Кимберлийского процесса - Российскую Федерацию - за «изобретательность и эффективность», которые она продемонстрировала при решении задачи организации гибридного пленарного заседания.

Он также выразил гордость WDC за возможность продолжать возглавлять работу Рабочей группы экспертов по алмазам КП. Таким образом, сказал он, WDC «продолжит предоставлять наши экспертные знания, как мы делали с самого начала КП».

Он завершил свое выступление, воздав должное двум стойким приверженцам КП, для которых пленарное заседание 2021 года стало последним, где они присутствовали в официальном качестве. Первым таким лицом была Хильде Хардеман (Hilde Hardeman), глава Службы инструментов внешней политики Европейской комиссии (European Commission's Service for Foreign Policy Instruments), которая сама занимала пост председателя КП в 2018 году, а затем продолжила возглавлять делегацию ЕС в Кимберлийском процессе, все время неустанно работая над достижением консенсуса по расширенному определение конфликтных алмазов. «Ваше обаяние, неутомимая выносливость, непоколебимая последовательность и свойственный бельгийцам талант снова и снова способствовали прогрессу в КП. Чтобы сохранить эту семью, нужен отличный дипломат, и на протяжении многих лет вы делали это с достоинством. Для меня было честью и удовольствием работать с вами, и мы желаем вам всего наилучшего вам и вашей новой карьере», - сказал г-н Ашер.

Вторым должностным лицом, которому г-н Ашер воздал должное, была давняя глава американской делегации Памела Фиерст Уолш (Pamela Fierst Walsh), старший советник по конфликтным минералам в Государственном департаменте США, которая переходит на должность в частном секторе. «Это большая потеря для всех нас здесь, но это победа для ее следующей должности, - заявил президент WDC. - Памела, наши наилучшие пожелания будут сопровождать вас и вашу семью в вашей следующей карьере».



Владимир Малахов, Rough&Polished





