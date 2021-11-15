Tietto Minerals получила $ 140 млн на разработку золотого проекта в Кот-д’Ивуаре

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Компания Tietto Minerals, занимающаяся разработкой и разведкой золота, получила около 140 млн долларов США долгового финансирования для разработки своего золотого проекта Абуджар (Abujar) в Кот-д’Ивуаре, Западная Африка.

Управляющий директор компании Кайген Ван (Caigen Wang) сказал, что получение средств от фонда финансирования горной добычи Taurus Mining Finance Fund обеспечит уверенность в проекте для акционеров.

«Наша опытная команда по созданию проекта продвигала ранние работы и теперь уверена, что заемное финансирование будет обеспечено, поскольку мы приступим к основным работам, необходимым для превращения Абуджара в следующий золотой рудник в Западной Африке», - сказал он.

Финансирование поступит в течение шести недель после предоставления окончательного технико-экономического обоснования для Абуджара, которое продемонстрировало надежные финансовые результаты для этого проекта и обозначило предполагаемый объем производства золота за первый год в размере 260 000 унций; при этом ожидается, что в первые шесть лет добыча составит 1,2 млн унций.

Андеррайтером пятилетнего займа будет Taurus Mining Finance Fund, фонд управления ресурсами с долгим опытом инвестирования в золотодобывающий сектор Западной Африки.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





