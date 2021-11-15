Petra Diamonds объявила о проведении первого тендера на поставку продукции с рудника Вильямсон в Танзании после возобновления работы

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Компания Petra Diamonds планирует провести первый тендер по продаже алмазного сырья со своего рудника Вильямсон (Williamson) в Танзании после возобновления производства.

В сообщении Petra Diamonds говорится, что тендер состоится в Антверпене с 19 по 26 ноября 2021 года.

На продажу выставляется партия алмазов весом около 26 000 каратов, в которую входит розовый камень исключительного цвета и чистоты весом 32,32 карата.

В апреле 2020 года рудник Вильямсон был переведен на техническое обслуживание для сохранения денежных средств, когда на цены на алмазы повлияла пандемия COVID-19.

Работы на руднике были возобновлены в первом квартале 2022 финансового года компании.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





