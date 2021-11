First Element сотрудничает с GIA Antwerp по отслеживанию происхождения алмазов

Сегодня Новости

Компания First Element объявила, что будет сотрудничать с лабораторией GIA Antwerp, предоставляя необработанные алмазы в рамках программы отслеживания их происхождения GIA Diamond Origin.

Она позволяет научным путем сопоставить полированный природный алмаз с характеристиками исходного необработанного камня и таким образом подтвердить информацию о стране его происхождения.

После успешного сопоставления GIA предоставит отчет об оценке с указанием страны происхождения ограненного драгоценного камня, а также информацией о влиянии индустрии природных алмазов на местные общины и процессе трансформации алмаза по мере прохождения камня по цепочке создания стоимости от рудника до ювелирного изделия.

First Element предложит клиентам алмазных тендеров пропускать через программу приобретаемые ими необработанные алмазы, пишет отраслевое издание the Diamond loupe.



Алекс Шишло для Rough&Polished