Эксклюзив
Владислав Жданов: «Применение алмазов в высоких технологиях — это главная и основная целевая задача технологий алмазного синтеза»
Владислав Жданов - профессор НИУ ВШЭ, советник генерального директора - председателя правления ОАО «РЖД», до этого вице-президент «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика)...
15 ноября 2021
Али Пасторини: белый бриллиант - эквивалент белой рубашки для женщины
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
08 ноября 2021
«Как пурист и диамантер старой школы, я не верю в выращенные в лаборатории бриллианты», - говорит Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Вин Ли (Vin Lee), король индустрии предметов роскоши, не нуждается в представлении. Он - миллиардер, генеральный директор Grand Metropolitan, достигший всего самостоятельно. Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз - это частная холдинговая...
01 ноября 2021
Часть 2: KPCSC хочет, чтобы Россия помогла выйти из тупика в вопросе о новом определении конфликтных алмазов
В первой части этого состоящего из двух частей эксклюзивного интервью с Шамисо Мтиси (Shamiso Mtisi), координатором Коалиции гражданского общества Кимберлийского процесса (Kimberley Process Civil Society Coalition, KPCSC), мы сосредоточились...
25 октября 2021
Часть 1: KPCSC дает представление о незаконной добыче алмазов и торговле ими в Африке
Хотя Кимберлийский процесс (Kimberley Process, KP), контролирующий алмазную отрасль, гордится тем, что с момента своего создания в 2003 году значительно сократил поток алмазов из зон конфликтов, Коалиция гражданского общества Кимберлийского процесса...
18 октября 2021
First Element сотрудничает с GIA Antwerp по отслеживанию происхождения алмазов
Она позволяет научным путем сопоставить полированный природный алмаз с характеристиками исходного необработанного камня и таким образом подтвердить информацию о стране его происхождения.
После успешного сопоставления GIA предоставит отчет об оценке с указанием страны происхождения ограненного драгоценного камня, а также информацией о влиянии индустрии природных алмазов на местные общины и процессе трансформации алмаза по мере прохождения камня по цепочке создания стоимости от рудника до ювелирного изделия.
First Element предложит клиентам алмазных тендеров пропускать через программу приобретаемые ими необработанные алмазы, пишет отраслевое издание the Diamond loupe.
Алекс Шишло для Rough&Polished