Эксклюзив
Владислав Жданов: «Применение алмазов в высоких технологиях — это главная и основная целевая задача технологий алмазного синтеза»
Владислав Жданов - профессор НИУ ВШЭ, советник генерального директора - председателя правления ОАО «РЖД», до этого вице-президент «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика)...
15 ноября 2021
Али Пасторини: белый бриллиант - эквивалент белой рубашки для женщины
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
08 ноября 2021
«Как пурист и диамантер старой школы, я не верю в выращенные в лаборатории бриллианты», - говорит Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Вин Ли (Vin Lee), король индустрии предметов роскоши, не нуждается в представлении. Он - миллиардер, генеральный директор Grand Metropolitan, достигший всего самостоятельно. Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз - это частная холдинговая...
01 ноября 2021
Часть 2: KPCSC хочет, чтобы Россия помогла выйти из тупика в вопросе о новом определении конфликтных алмазов
В первой части этого состоящего из двух частей эксклюзивного интервью с Шамисо Мтиси (Shamiso Mtisi), координатором Коалиции гражданского общества Кимберлийского процесса (Kimberley Process Civil Society Coalition, KPCSC), мы сосредоточились...
25 октября 2021
Часть 1: KPCSC дает представление о незаконной добыче алмазов и торговле ими в Африке
Хотя Кимберлийский процесс (Kimberley Process, KP), контролирующий алмазную отрасль, гордится тем, что с момента своего создания в 2003 году значительно сократил поток алмазов из зон конфликтов, Коалиция гражданского общества Кимберлийского процесса...
18 октября 2021
Сельский житель из района Маранге в Зимбабве тяжело ранен в результате произведенного по нему выстрела возле алмазной шахты
Руководитель Центра управления природными ресурсами (Centre for Natural Resource Governance) в Зимбабве Фараи Магуву (Farai Maguwu) сообщил в понедельник в твиттере, что мужчина, проходящий лечение в больнице поселка Мутамбара, нес дрова, когда в него стреляли. Непонятно, кто это сделал.
Частные охранники, обеспечивающие безопасность на алмазных рудниках в Маранге, ранее обвинялись в стрельбе по нелегальным старателям.
«Он житель Маранге. Зачем использовать боевые патроны против безоружных мирных жителей? - задается вопросом Фараи Магуву. - Зачем обращаться с жителями деревни Маранге как с преступниками? … И вы теперь хотите продавать в Антверпене эти самые алмазы как символ любви?».
В настоящее время в Маранге ведут добычу государственная компания Zimbabwe Consolidated Diamond Company и компания Anjin Investments.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished