Сельский житель из района Маранге в Зимбабве тяжело ранен в результате произведенного по нему выстрела возле алмазной шахты

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Как утверждается, невооруженный сельский житель района Маранге был тяжело ранен в результате произведенного по нему выстрела возле алмазной шахты в восточной части Зимбабве.

Руководитель Центра управления природными ресурсами (Centre for Natural Resource Governance) в Зимбабве Фараи Магуву (Farai Maguwu) сообщил в понедельник в твиттере, что мужчина, проходящий лечение в больнице поселка Мутамбара, нес дрова, когда в него стреляли. Непонятно, кто это сделал.

Частные охранники, обеспечивающие безопасность на алмазных рудниках в Маранге, ранее обвинялись в стрельбе по нелегальным старателям.

«Он житель Маранге. Зачем использовать боевые патроны против безоружных мирных жителей? - задается вопросом Фараи Магуву. - Зачем обращаться с жителями деревни Маранге как с преступниками? … И вы теперь хотите продавать в Антверпене эти самые алмазы как символ любви?».

В настоящее время в Маранге ведут добычу государственная компания Zimbabwe Consolidated Diamond Company и компания Anjin Investments.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





