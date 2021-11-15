BlueRock прекратила работу на своем руднике в ЮАР после уведомления о нарушении правил техники безопасности

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Производитель алмазов BlueRock Diamonds, зарегистрированный на лондонском Рынке альтернативных инвестиций (Alternative Investment Market, AIM), временно приостановил работы на своем алмазном руднике Кареевлей (Kareevlei) в районе Кимберли в Южной Африке после уведомления о нарушении правил техники безопасности.

Это последовало за недавним визитом на рудник представителей Министерства минеральных ресурсов и энергетики Южной Африки, которое позже выпустило уведомление в соответствии с Законом о здоровье и безопасности на шахтах.

«Соответственно, работы на руднике были остановлены до решения проблем, выявленных министерством», - сообщила компания BlueRock Diamonds.

«Министерство минеральных ресурсов и энергетики Южной Африки регулярно посещает предприятие, в том числе во время текущего проекта расширения производства компании, не выдвигая каких-либо предварительных предположений о результатах таких визитов», - говорится в сообщении компании.

В нем также отмечается, что руководство BlueRock Diamonds тесно сотрудничает с министерством для решения поднятых проблем и надеется в ближайшее время возобновить работу.

BlueRock Diamonds заявила, что в настоящее время не ожидается, что остановка изменит прогноз добычи алмазов на год, заканчивающийся 31 декабря 2021 года, в объеме от 22 000 до 26 000 каратов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





