Эксклюзив
Владислав Жданов: «Применение алмазов в высоких технологиях — это главная и основная целевая задача технологий алмазного синтеза»
Владислав Жданов - профессор НИУ ВШЭ, советник генерального директора - председателя правления ОАО «РЖД», до этого вице-президент «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика)...
15 ноября 2021
Али Пасторини: белый бриллиант - эквивалент белой рубашки для женщины
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
08 ноября 2021
«Как пурист и диамантер старой школы, я не верю в выращенные в лаборатории бриллианты», - говорит Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Вин Ли (Vin Lee), король индустрии предметов роскоши, не нуждается в представлении. Он - миллиардер, генеральный директор Grand Metropolitan, достигший всего самостоятельно. Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз - это частная холдинговая...
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18 октября 2021
BlueRock прекратила работу на своем руднике в ЮАР после уведомления о нарушении правил техники безопасности
Это последовало за недавним визитом на рудник представителей Министерства минеральных ресурсов и энергетики Южной Африки, которое позже выпустило уведомление в соответствии с Законом о здоровье и безопасности на шахтах.
«Соответственно, работы на руднике были остановлены до решения проблем, выявленных министерством», - сообщила компания BlueRock Diamonds.
«Министерство минеральных ресурсов и энергетики Южной Африки регулярно посещает предприятие, в том числе во время текущего проекта расширения производства компании, не выдвигая каких-либо предварительных предположений о результатах таких визитов», - говорится в сообщении компании.
В нем также отмечается, что руководство BlueRock Diamonds тесно сотрудничает с министерством для решения поднятых проблем и надеется в ближайшее время возобновить работу.
BlueRock Diamonds заявила, что в настоящее время не ожидается, что остановка изменит прогноз добычи алмазов на год, заканчивающийся 31 декабря 2021 года, в объеме от 22 000 до 26 000 каратов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished