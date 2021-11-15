CIBJO выпустила специальный доклад Комиссии по этике об обработке данных потребителей

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В ходе идущего уже вторую неделю Виртуального конгресса Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO) 2021 года был выпущен десятый и последний в этом году специальный доклад CIBJO, говорится в пресс-релизе этой организации.

В докладе рассматривается растущая проблема сбора, защиты и обработки больших данных, особенно личных данных, собираемых как онлайн, так и офлайн от потребителей ювелирных изделий.

Доклад выпущен накануне совместного заседания Комиссии по этике, Комиссии по маркетингу и образованию CIBJO и Комитета по технологиям CIBJO, на котором будут рассмотрены вопросы, затронутые в докладе, озаглавленном «Работа с личными данными в цифровой и онлайн-среде торговли ювелирными изделиями».

Потребность в данных в ювелирной промышленности растет, поскольку компании все больше переносят свою деятельность в Интернет и используют программное обеспечение для целевого маркетинга и социальные сети для охвата потребителей. Но с распространением сбора данных во всем мире одновременно увеличивается количество законов и нормативных актов, направленных на устранение соответствующих рисков.

«В то время как правовой ландшафт, связанный с использованием и защитой данных, быстро меняется, все предприятия должны быть осведомлены о соответствующих законах и постановлениях во всех юрисдикциях, в которых они имеют физические и цифровые связи», - говорится в докладе.

В докладе представлена перспектива развития нормативно-правовой базы, создаваемой в различных странах, в том числе Общего регламента защиты данных (General Data Protection Regulation, GDPR) в Европейском союзе, и в заключение приводятся пять конкретных рекомендаций для ювелирного сектора, призванных свести к минимуму опасность неправильного использования или неправильного обращения с личными данными клиентов и сотрудников.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





