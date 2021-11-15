Эксклюзив
Владислав Жданов: «Применение алмазов в высоких технологиях — это главная и основная целевая задача технологий алмазного синтеза»
Владислав Жданов - профессор НИУ ВШЭ, советник генерального директора - председателя правления ОАО «РЖД», до этого вице-президент «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика)...
15 ноября 2021
Али Пасторини: белый бриллиант - эквивалент белой рубашки для женщины
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
08 ноября 2021
«Как пурист и диамантер старой школы, я не верю в выращенные в лаборатории бриллианты», - говорит Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Вин Ли (Vin Lee), король индустрии предметов роскоши, не нуждается в представлении. Он - миллиардер, генеральный директор Grand Metropolitan, достигший всего самостоятельно. Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз - это частная холдинговая...
01 ноября 2021
Часть 2: KPCSC хочет, чтобы Россия помогла выйти из тупика в вопросе о новом определении конфликтных алмазов
В первой части этого состоящего из двух частей эксклюзивного интервью с Шамисо Мтиси (Shamiso Mtisi), координатором Коалиции гражданского общества Кимберлийского процесса (Kimberley Process Civil Society Coalition, KPCSC), мы сосредоточились...
25 октября 2021
Часть 1: KPCSC дает представление о незаконной добыче алмазов и торговле ими в Африке
Хотя Кимберлийский процесс (Kimberley Process, KP), контролирующий алмазную отрасль, гордится тем, что с момента своего создания в 2003 году значительно сократил поток алмазов из зон конфликтов, Коалиция гражданского общества Кимберлийского процесса...
18 октября 2021
CIBJO выпустила специальный доклад Комиссии по этике об обработке данных потребителей
В докладе рассматривается растущая проблема сбора, защиты и обработки больших данных, особенно личных данных, собираемых как онлайн, так и офлайн от потребителей ювелирных изделий.
Доклад выпущен накануне совместного заседания Комиссии по этике, Комиссии по маркетингу и образованию CIBJO и Комитета по технологиям CIBJO, на котором будут рассмотрены вопросы, затронутые в докладе, озаглавленном «Работа с личными данными в цифровой и онлайн-среде торговли ювелирными изделиями».
Потребность в данных в ювелирной промышленности растет, поскольку компании все больше переносят свою деятельность в Интернет и используют программное обеспечение для целевого маркетинга и социальные сети для охвата потребителей. Но с распространением сбора данных во всем мире одновременно увеличивается количество законов и нормативных актов, направленных на устранение соответствующих рисков.
«В то время как правовой ландшафт, связанный с использованием и защитой данных, быстро меняется, все предприятия должны быть осведомлены о соответствующих законах и постановлениях во всех юрисдикциях, в которых они имеют физические и цифровые связи», - говорится в докладе.
В докладе представлена перспектива развития нормативно-правовой базы, создаваемой в различных странах, в том числе Общего регламента защиты данных (General Data Protection Regulation, GDPR) в Европейском союзе, и в заключение приводятся пять конкретных рекомендаций для ювелирного сектора, призванных свести к минимуму опасность неправильного использования или неправильного обращения с личными данными клиентов и сотрудников.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished