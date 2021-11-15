Отменена выставка Baselworld в 2022 году

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Проведение выставки часов и ювелирных изделий Baselworld в 2022 году отменяется из-за пандемии Covid-19, объявила компания-организатор MCH Group.

По аналогичной причине она была вынуждена отказаться от проведения выставки в 2020 и 2021 годах.

После объявленной отмены Baselworld 2022 управляющий директор MCH Мишель Лорис-Меликофф (Michel Loris-Melikoff) объявил об уходе из компании.

В прошлом году несколько крупных брендов отказались от участия в Baselworld как таковой из-за нежелания организаторов возвращать им финансовые взносы в связи с отменой выставки.



Алекс Шишло для Rough&Polished





