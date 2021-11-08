«Чистый Норильск» может дополнить «Чистую Арктику»

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Программа «Норникеля» «Чистый Норильск» может быть интегрирована в общественный проект «Чистая Арктика». Такое предложение сделал на заседании Общественной палаты России вице-президент компании Андрей Грачев. «В случае согласия организаторов проект нашей компании «Чистый Норильск» готов войти в федеральный проект «Чистая Арктика», - заявил он. По словам топ-менеджера компании, «проекты едины и в своем целеполагании, и в логике своих действий. И от скоординированных действий будет двойной эффект».

Идея проекта «Чистая Арктика», направленного на создание единой программы по очистке арктических территорий, принадлежит капитану ледокола «50 лет Победы» Дмитрию Лобусову и капитану ледокола, Герою Труда Российской Федерации Геннадию Антохину. Инициатива была поддержана Общественной палатой России, общероссийской общественной организацией «Зеленый патруль» и Общероссийским народным фронтом.

«Норникель» в апреле 2021 г. начал масштабную программу «Чистый Норильск». На санитарную очистку промышленных зон выделено более 40 млрд рублей. За короткий северный весенне-летний сезон в НПР очищено от мусора почти 1 млн кв метров земли. Для большой уборки компания закупила 121 ед. техники, из которой 110 уже поступили в Норильск. Как сообщил Андрей Грачев, «демонтировано 87 ветхих зданий». В результате проделанных работ собрано и вывезено 247 000 т строительного мусора и 37 000 т металлолома.



Владимир Малахов, Rough&Polished





