Эксклюзив
Владислав Жданов: «Применение алмазов в высоких технологиях — это главная и основная целевая задача технологий алмазного синтеза»
Владислав Жданов - профессор НИУ ВШЭ, советник генерального директора - председателя правления ОАО «РЖД», до этого вице-президент «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика)...
Вчера
Али Пасторини: белый бриллиант - эквивалент белой рубашки для женщины
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
08 ноября 2021
«Как пурист и диамантер старой школы, я не верю в выращенные в лаборатории бриллианты», - говорит Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Вин Ли (Vin Lee), король индустрии предметов роскоши, не нуждается в представлении. Он - миллиардер, генеральный директор Grand Metropolitan, достигший всего самостоятельно. Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз - это частная холдинговая...
01 ноября 2021
Часть 2: KPCSC хочет, чтобы Россия помогла выйти из тупика в вопросе о новом определении конфликтных алмазов
В первой части этого состоящего из двух частей эксклюзивного интервью с Шамисо Мтиси (Shamiso Mtisi), координатором Коалиции гражданского общества Кимберлийского процесса (Kimberley Process Civil Society Coalition, KPCSC), мы сосредоточились...
25 октября 2021
Часть 1: KPCSC дает представление о незаконной добыче алмазов и торговле ими в Африке
Хотя Кимберлийский процесс (Kimberley Process, KP), контролирующий алмазную отрасль, гордится тем, что с момента своего создания в 2003 году значительно сократил поток алмазов из зон конфликтов, Коалиция гражданского общества Кимберлийского процесса...
18 октября 2021
FURA Gems дебютирует с 15 по 23 ноября на аукционе редких австралийских сапфиров
На аукционе FURA Gems представлен гигантский объем продукции - более 900 000 каратов природных сапфиров редких цветов, включая экзотический синий, бирюзовый, желтый, зеленый и многоцветный «бурлеск» для избранной группы покупателей. В первом аукционе сапфиров принимают участие более 50 клиентов из Бангкока, Австралии, Канады и Индии.
Фото: FURA Gems
Дев Шетти (Dev Shetty), основатель и генеральный директор FURA Gems, говорит: «Сапфиры были чрезвычайно популярны среди бывших и современных членов королевской семьи. Мы признаем богатое наследие и вневременную привлекательность этих экзотических драгоценных камней. Австралийские сапфиры - незамеченные герои мировой индустрии драгоценных камней. Сапфиры, найденные в Квинсленде полтора века назад, с тех пор добывались австралийскими горняками, демонстрируя все цвета радуги, которые покупатели по всему миру редко видят. Изучение огромного ассортимента австралийских сапфиров было настоящим открытием для FURA Gems».
«Аукцион в Бангкоке станет историческим, так как рынок впервые увидит наш отсортированный, не проходивший облагораживания путем нагрева и универсальный ассортимент цветных сапфиров синего, зеленого, желтого, бирюзового и других цветов. Мы привозим в большом количестве камни редких цветов. Это дает отрасли уникальную возможность исследовать разные цвета сапфиров на одной платформе», - отметил Шетти.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished