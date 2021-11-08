FURA Gems дебютирует с 15 по 23 ноября на аукционе редких австралийских сапфиров

Фото: FURA Gems

FURA Gems представляет уникальные сапфиры редкого цвета из Австралии на своем первом глобальном мероприятии с 15 по 23 ноября в здании делового центра по адресу ул. Танон Силом, 19 в Бангкоке.На аукционе FURA Gems представлен гигантский объем продукции - более 900 000 каратов природных сапфиров редких цветов, включая экзотический синий, бирюзовый, желтый, зеленый и многоцветный «бурлеск» для избранной группы покупателей. В первом аукционе сапфиров принимают участие более 50 клиентов из Бангкока, Австралии, Канады и Индии.Дев Шетти (Dev Shetty), основатель и генеральный директор FURA Gems, говорит: «Сапфиры были чрезвычайно популярны среди бывших и современных членов королевской семьи. Мы признаем богатое наследие и вневременную привлекательность этих экзотических драгоценных камней. Австралийские сапфиры - незамеченные герои мировой индустрии драгоценных камней. Сапфиры, найденные в Квинсленде полтора века назад, с тех пор добывались австралийскими горняками, демонстрируя все цвета радуги, которые покупатели по всему миру редко видят. Изучение огромного ассортимента австралийских сапфиров было настоящим открытием для FURA Gems».«Аукцион в Бангкоке станет историческим, так как рынок впервые увидит наш отсортированный, не проходивший облагораживания путем нагрева и универсальный ассортимент цветных сапфиров синего, зеленого, желтого, бирюзового и других цветов. Мы привозим в большом количестве камни редких цветов. Это дает отрасли уникальную возможность исследовать разные цвета сапфиров на одной платформе», - отметил Шетти.