Эксклюзив
Владислав Жданов: «Применение алмазов в высоких технологиях — это главная и основная целевая задача технологий алмазного синтеза»
Владислав Жданов - профессор НИУ ВШЭ, советник генерального директора - председателя правления ОАО «РЖД», до этого вице-президент «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика)...
15 ноября 2021
Али Пасторини: белый бриллиант - эквивалент белой рубашки для женщины
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
08 ноября 2021
«Как пурист и диамантер старой школы, я не верю в выращенные в лаборатории бриллианты», - говорит Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Вин Ли (Vin Lee), король индустрии предметов роскоши, не нуждается в представлении. Он - миллиардер, генеральный директор Grand Metropolitan, достигший всего самостоятельно. Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз - это частная холдинговая...
01 ноября 2021
Часть 2: KPCSC хочет, чтобы Россия помогла выйти из тупика в вопросе о новом определении конфликтных алмазов
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Часть 1: KPCSC дает представление о незаконной добыче алмазов и торговле ими в Африке
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18 октября 2021
Сельских жителей в районе Маранге в Зимбабве выпустили на поруки после ареста за демонстрацию против китайской алмазодобывающей компании
Издание New Zimbabwe сообщает, что их обвинили в насилии в отношении сотрудников Anjin Investments и незаконном проникновении на территорию алмазодобывающей компании с тем, чтобы потребовать от руководства ответов на их опасения.
Сельские жители несли плакаты с требованием уважения земельных и культурных прав, компенсации и ответственного ведения горных работ со стороны Anjin Investments.
Anjin Investments заявила в мае прошлого года, что планирует добывать 10 млн каратов алмазного сырья в 2023 году и 12 млн каратов в 2025 году.
Однако надежные источники, осведомленные о происходящем в Anjin Investments, сообщили Rough&Polished, что компания испытывает трудности с поиском алмазов на месторождениях в Маранге.
Сообщается, что производитель алмазного сырья привлек традиционных лидеров общины к варке традиционного пива умиротворения, которое должно было быть выпито на церемонии открытия новой площадки для завода.
Как утверждается, территория нового завода якобы находится в юрисдикции старосты района Чиадзва, который не был приглашен для участия в процессе пивоварения.
Раздраженный таким пренебрежением, глава Чиадзва собрал своих людей и обратился к руководству Anjin Investments, которое представлял менеджер компании по персоналу.
Стороны, похоже, не смогли прийти к соглашению, в результате чего староста Чиадзва и его подданные столкнулись с охранниками Anjin Investments, которые охраняли пивные банки, и якобы пролили пиво на землю, что и привело к их задержанию.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished