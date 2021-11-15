Сельских жителей в районе Маранге в Зимбабве выпустили на поруки после ареста за демонстрацию против китайской алмазодобывающей компании

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28 членов общины Чиадзва (Маранге), которые были недавно арестованы за протест против компании Anjin Investments, были выпущены на поруки магистратом Мутаре.

Издание New Zimbabwe сообщает, что их обвинили в насилии в отношении сотрудников Anjin Investments и незаконном проникновении на территорию алмазодобывающей компании с тем, чтобы потребовать от руководства ответов на их опасения.

Сельские жители несли плакаты с требованием уважения земельных и культурных прав, компенсации и ответственного ведения горных работ со стороны Anjin Investments.

Anjin Investments заявила в мае прошлого года, что планирует добывать 10 млн каратов алмазного сырья в 2023 году и 12 млн каратов в 2025 году.

Однако надежные источники, осведомленные о происходящем в Anjin Investments, сообщили Rough&Polished, что компания испытывает трудности с поиском алмазов на месторождениях в Маранге.

Сообщается, что производитель алмазного сырья привлек традиционных лидеров общины к варке традиционного пива умиротворения, которое должно было быть выпито на церемонии открытия новой площадки для завода.

Как утверждается, территория нового завода якобы находится в юрисдикции старосты района Чиадзва, который не был приглашен для участия в процессе пивоварения.

Раздраженный таким пренебрежением, глава Чиадзва собрал своих людей и обратился к руководству Anjin Investments, которое представлял менеджер компании по персоналу.

Стороны, похоже, не смогли прийти к соглашению, в результате чего староста Чиадзва и его подданные столкнулись с охранниками Anjin Investments, которые охраняли пивные банки, и якобы пролили пиво на землю, что и привело к их задержанию.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





