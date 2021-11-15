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18 октября 2021

Сельских жителей в районе Маранге в Зимбабве выпустили на поруки после ареста за демонстрацию против китайской алмазодобывающей компании

Сегодня
Новости
28 членов общины Чиадзва (Маранге), которые были недавно арестованы за протест против компании Anjin Investments, были выпущены на поруки магистратом Мутаре.
Издание New Zimbabwe сообщает, что их обвинили в насилии в отношении сотрудников Anjin Investments и незаконном проникновении на территорию алмазодобывающей компании с тем, чтобы потребовать от руководства ответов на их опасения.
Сельские жители несли плакаты с требованием уважения земельных и культурных прав, компенсации и ответственного ведения горных работ со стороны Anjin Investments.
Anjin Investments заявила в мае прошлого года, что планирует добывать 10 млн каратов алмазного сырья в 2023 году и 12 млн каратов в 2025 году.
Однако надежные источники, осведомленные о происходящем в Anjin Investments, сообщили Rough&Polished, что компания испытывает трудности с поиском алмазов на месторождениях в Маранге.
Сообщается, что производитель алмазного сырья привлек традиционных лидеров общины к варке традиционного пива умиротворения, которое должно было быть выпито на церемонии открытия новой площадки для завода.
Как утверждается, территория нового завода якобы находится в юрисдикции старосты района Чиадзва, который не был приглашен для участия в процессе пивоварения.
Раздраженный таким пренебрежением, глава Чиадзва собрал своих людей и обратился к руководству Anjin Investments, которое представлял менеджер компании по персоналу. 
Стороны, похоже, не смогли прийти к соглашению, в результате чего староста Чиадзва и его подданные столкнулись с охранниками Anjin Investments, которые охраняли пивные банки, и якобы пролили пиво на землю, что и привело к их задержанию.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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