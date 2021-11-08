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Увеличение доходов от алмазов улучшит финансовое положение Намибии
Аналитик PSG Namibia Шелли Лоу (Shelly Louw) сообщила, что спрос на ювелирные изделия с бриллиантами в этом году был устойчивым благодаря повышенному настроению совершать покупки среди потребителей в США и Китае.
Добыча алмазов в Намибии выросла примерно на 65%, до 400 000 каратов, в третьем квартале года по сравнению с объемом добычи в третьем квартале 2020 года.
Более низкий объем добычи в сравниваемом периоде прошлого года в основном был связан с остановкой алмазодобывающего судна компании Debmarine Namibia в ответ на снижение спроса на алмазы.
Лоу сказала, что перспективы для алмазов на оставшуюся часть 2021 и 2022 годов неоднозначны, поскольку ожидается, что потребление в Китае замедлится, в то время как потребление в США и Индии останется стабильным.
«Китай потерял некоторый экономический импульс к 2022 году из-за спада на рынке жилой недвижимости, воздействия повторных вспышек COVID-19 и сокращения производства, связанного с целями по изменению климата», - отметила она.
«Вместе с тем правительство Индии продолжало открывать свою экономику с тех пор, как к концу второго квартала «Дельта»-штамм коронавируса начал ослабевать, что привело к увеличению потребления, но индийские потребители по-прежнему проявляют некоторую осторожность из-за относительно низкой доли полностью вакцинированных», - сообщила Лоу, добавив, что, «с другой стороны, ожидается, что потребительские расходы в США будут расти на фоне улучшения ситуации со здоровьем, повышения спроса на услуги и увеличения числа занятых».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished