Увеличение доходов от алмазов улучшит финансовое положение Намибии

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Согласно местным СМИ, ссылающимся на отчет компании по оказанию финансовых услуг PSG Namibia, рост доходов от алмазов в 2021 году поможет улучшить финансовое положение Намибии после дефицита бюджета в прошлом году.

Аналитик PSG Namibia Шелли Лоу (Shelly Louw) сообщила, что спрос на ювелирные изделия с бриллиантами в этом году был устойчивым благодаря повышенному настроению совершать покупки среди потребителей в США и Китае.

Добыча алмазов в Намибии выросла примерно на 65%, до 400 000 каратов, в третьем квартале года по сравнению с объемом добычи в третьем квартале 2020 года.

Более низкий объем добычи в сравниваемом периоде прошлого года в основном был связан с остановкой алмазодобывающего судна компании Debmarine Namibia в ответ на снижение спроса на алмазы.

Лоу сказала, что перспективы для алмазов на оставшуюся часть 2021 и 2022 годов неоднозначны, поскольку ожидается, что потребление в Китае замедлится, в то время как потребление в США и Индии останется стабильным.

«Китай потерял некоторый экономический импульс к 2022 году из-за спада на рынке жилой недвижимости, воздействия повторных вспышек COVID-19 и сокращения производства, связанного с целями по изменению климата», - отметила она.

«Вместе с тем правительство Индии продолжало открывать свою экономику с тех пор, как к концу второго квартала «Дельта»-штамм коронавируса начал ослабевать, что привело к увеличению потребления, но индийские потребители по-прежнему проявляют некоторую осторожность из-за относительно низкой доли полностью вакцинированных», - сообщила Лоу, добавив, что, «с другой стороны, ожидается, что потребительские расходы в США будут расти на фоне улучшения ситуации со здоровьем, повышения спроса на услуги и увеличения числа занятых».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





