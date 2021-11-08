КМНС получили новую технику

Фото: «Норникель

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В рамках деятельности своего Координационного совета по взаимодействию с КМНС компания «Норникель» в Дудинке (Таймыр, Россия) передала шесть новых снегоходов и четыре лодочных мотора представителям общин коренных малочисленных народов Севера.Новая техника позволит промысловикам оперативно доставлять из Дудинки в отдаленные общины все необходимое для зимнего охотничьего и рыболовецкого сезона: топливо, продукты, запчасти для снегоходов. А затем с промысловых точек обратно в город добытую продукцию: рыбу и мясо оленя в торговые сети Дудинки и Норильска.«Эта техника приобретена по заявкам наших общин. Все они занимаются традиционными видами хозяйственной деятельности. Это охотники и рыбаки. Их промысловые точки находятся в большой отдаленности от районного центра - города Дудинки. Поэтому эта техника им крайне необходима», - рассказала руководитель направления по работе с коренными малочисленными народами Севера Заполярного филиала «Норникеля» и первый вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Красноярского края Анфиса Никифорова.Снегоходы вручат не только общинам, но и отдаленным таймырским поселкам. Два транспортных средства в конце ноября отправятся в Усть-Авам и Волочанку и будут использоваться для нужд населения. С помощью снегоходов для сельчан будут доставлять почту с вертолетов, перевозить больных на санитарные рейсы и даже проводить поисковые операции заблудившихся в тундре.Ранее «Норникель» также в рамках подготовки к охотничьему и рыболовному зимнему сезону выделил средства на покупку и доставку аэролодки «Север» для общины КМНС «Агапа».«Норникель» с 2020 года реализует пятилетнюю программу поддержки коренных малочисленных народов Таймыра с финансированием в 2 млрд рублей. В 2021 году эта сумма была увеличена на 100 млн рублей. Программа включает 42 проекта, направленных на защиту исконной среды обитания и поддержку традиционных видов деятельности КМНС, в том числе: строительство жилья, новых пунктов первой медицинской помощи, приобретение специального оборудования, поддержку образовательных проектов, строительство домов культуры и др. В рамках программы на Таймыре уже стартовал завоз строительных материалов для возведения жилья и социальной инфраструктуры поселков. Первые студенты из числа таймырской молодежи при поддержке компании закончили год обучения в Заполярном государственном университете (ЗГУ). В сентябре завершен новый набор обучающихся в ЗГУ, которым компания финансирует проезд к месту учебы и обратно, проживание и стипендию. Кроме того, по программе поддержки семь молодых таймырцев, оставшихся без попечения родителей, получили ключи от квартир в Дудинке. В Авамской тундре прошло исследование оленеёмкости пастбищ для развития оленеводства.Координационный совет при старшем вице-президенте компании - руководителе Норильского дивизиона Николае Уткине действует с мая 2021 года. Его задача совместная реализация программы поддержки коренных малочисленных народов Таймыра. Всего на полуострове зарегистрировано 107 общин и 20 из них, ведущие традиционную деятельность на территории бассейна Норило-Пясинской водной системы, входят в состав совета.