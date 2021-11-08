Эксклюзив
Владислав Жданов: «Применение алмазов в высоких технологиях — это главная и основная целевая задача технологий алмазного синтеза»
Владислав Жданов - профессор НИУ ВШЭ, советник генерального директора - председателя правления ОАО «РЖД», до этого вице-президент «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика)...
Сегодня
Али Пасторини: белый бриллиант - эквивалент белой рубашки для женщины
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
08 ноября 2021
«Как пурист и диамантер старой школы, я не верю в выращенные в лаборатории бриллианты», - говорит Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Вин Ли (Vin Lee), король индустрии предметов роскоши, не нуждается в представлении. Он - миллиардер, генеральный директор Grand Metropolitan, достигший всего самостоятельно. Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз - это частная холдинговая...
01 ноября 2021
Часть 2: KPCSC хочет, чтобы Россия помогла выйти из тупика в вопросе о новом определении конфликтных алмазов
В первой части этого состоящего из двух частей эксклюзивного интервью с Шамисо Мтиси (Shamiso Mtisi), координатором Коалиции гражданского общества Кимберлийского процесса (Kimberley Process Civil Society Coalition, KPCSC), мы сосредоточились...
25 октября 2021
Часть 1: KPCSC дает представление о незаконной добыче алмазов и торговле ими в Африке
Хотя Кимберлийский процесс (Kimberley Process, KP), контролирующий алмазную отрасль, гордится тем, что с момента своего создания в 2003 году значительно сократил поток алмазов из зон конфликтов, Коалиция гражданского общества Кимберлийского процесса...
18 октября 2021
КМНС получили новую технику
Новая техника позволит промысловикам оперативно доставлять из Дудинки в отдаленные общины все необходимое для зимнего охотничьего и рыболовецкого сезона: топливо, продукты, запчасти для снегоходов. А затем с промысловых точек обратно в город добытую продукцию: рыбу и мясо оленя в торговые сети Дудинки и Норильска.
Фото: «Норникель»
«Эта техника приобретена по заявкам наших общин. Все они занимаются традиционными видами хозяйственной деятельности. Это охотники и рыбаки. Их промысловые точки находятся в большой отдаленности от районного центра - города Дудинки. Поэтому эта техника им крайне необходима», - рассказала руководитель направления по работе с коренными малочисленными народами Севера Заполярного филиала «Норникеля» и первый вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Красноярского края Анфиса Никифорова.
Снегоходы вручат не только общинам, но и отдаленным таймырским поселкам. Два транспортных средства в конце ноября отправятся в Усть-Авам и Волочанку и будут использоваться для нужд населения. С помощью снегоходов для сельчан будут доставлять почту с вертолетов, перевозить больных на санитарные рейсы и даже проводить поисковые операции заблудившихся в тундре.
Ранее «Норникель» также в рамках подготовки к охотничьему и рыболовному зимнему сезону выделил средства на покупку и доставку аэролодки «Север» для общины КМНС «Агапа».
«Норникель» с 2020 года реализует пятилетнюю программу поддержки коренных малочисленных народов Таймыра с финансированием в 2 млрд рублей. В 2021 году эта сумма была увеличена на 100 млн рублей. Программа включает 42 проекта, направленных на защиту исконной среды обитания и поддержку традиционных видов деятельности КМНС, в том числе: строительство жилья, новых пунктов первой медицинской помощи, приобретение специального оборудования, поддержку образовательных проектов, строительство домов культуры и др. В рамках программы на Таймыре уже стартовал завоз строительных материалов для возведения жилья и социальной инфраструктуры поселков. Первые студенты из числа таймырской молодежи при поддержке компании закончили год обучения в Заполярном государственном университете (ЗГУ). В сентябре завершен новый набор обучающихся в ЗГУ, которым компания финансирует проезд к месту учебы и обратно, проживание и стипендию. Кроме того, по программе поддержки семь молодых таймырцев, оставшихся без попечения родителей, получили ключи от квартир в Дудинке. В Авамской тундре прошло исследование оленеёмкости пастбищ для развития оленеводства.
Координационный совет при старшем вице-президенте компании - руководителе Норильского дивизиона Николае Уткине действует с мая 2021 года. Его задача совместная реализация программы поддержки коренных малочисленных народов Таймыра. Всего на полуострове зарегистрировано 107 общин и 20 из них, ведущие традиционную деятельность на территории бассейна Норило-Пясинской водной системы, входят в состав совета.
Владимир Малахов, Rough&Polished