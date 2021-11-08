Эксклюзив
Владислав Жданов: «Применение алмазов в высоких технологиях — это главная и основная целевая задача технологий алмазного синтеза»
Владислав Жданов - профессор НИУ ВШЭ, советник генерального директора - председателя правления ОАО «РЖД», до этого вице-президент «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика)...
Вчера
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О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
08 ноября 2021
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Вин Ли (Vin Lee), король индустрии предметов роскоши, не нуждается в представлении. Он - миллиардер, генеральный директор Grand Metropolitan, достигший всего самостоятельно. Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз - это частная холдинговая...
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18 октября 2021
Fabergé удвоит розничное присутствие в Великобритании
Компания сообщила, что в ближайшие шесть-восемь месяцев планирует увеличить с 10 до 22 количество торговых точек в Великобритании.
Управляющий директор Fabergé Энтони Линдсей (Antony Lindsay) считает, что рынок Великобритании обладает бо́льшим потенциалом, чем он предполагал ранее.
«Излишне говорить, что, если бы я мог повернуть время вспять, я, безусловно, уделил бы раньше больше внимания рынку Великобритании… В настоящее время у нас есть 10 торговых точек в Великобритании, и за последние четыре недели мы заключили соглашения о расширении этого числа до 22 магазинов в течение следующих 6-8 месяцев», - сказал Линдсей.
Первые признаки расширения присутствия Fabergé в Великобритании уже проявились в новой сделке компании с ритейлером Laings. В настоящее время бренд представлен в магазинах ритейлера в Эдинбурге и Кардиффе, а также в Интернете.
Алекс Шишло для Rough&Polished