Fabergé удвоит розничное присутствие в Великобритании

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Основанный в России ювелирный дом Fabergé сообщил, что он возобновил интерес к рынку Великобритании после «фантастических результатов», достигнутых в этой стране в последние недели.

Компания сообщила, что в ближайшие шесть-восемь месяцев планирует увеличить с 10 до 22 количество торговых точек в Великобритании.

Управляющий директор Fabergé Энтони Линдсей (Antony Lindsay) считает, что рынок Великобритании обладает бо́льшим потенциалом, чем он предполагал ранее.

«Излишне говорить, что, если бы я мог повернуть время вспять, я, безусловно, уделил бы раньше больше внимания рынку Великобритании… В настоящее время у нас есть 10 торговых точек в Великобритании, и за последние четыре недели мы заключили соглашения о расширении этого числа до 22 магазинов в течение следующих 6-8 месяцев», - сказал Линдсей.

Первые признаки расширения присутствия Fabergé в Великобритании уже проявились в новой сделке компании с ритейлером Laings. В настоящее время бренд представлен в магазинах ритейлера в Эдинбурге и Кардиффе, а также в Интернете.



Алекс Шишло для Rough&Polished





