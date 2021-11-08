Алмазодобытчики в Зимбабве требуют снижения роялти

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По сообщениям местных СМИ, производители алмазов в Зимбабве обратились к правительству с просьбой снизить роялти за добычу драгоценных камней с нынешних 10% валового дохода, чтобы повысить жизнеспособность сектора. Пока не ясно, какой ставки роялти хочет Горная палата Зимбабве (Chamber of Mines of Zimbabwe).

Газета Independent процитировала заявление палаты, сделанное в ее сообщении о состоянии горнодобывающей промышленности за 2021 год, где говорится, что власти Хараре должны действовать, чтобы избежать удушения этого сектора.

«Респонденты из числа производителей алмазов указали, что роялти за алмазы в размере 10% по-прежнему являются одними из самых высоких в мире и подрывают жизнеспособность производителей алмазов, - заявила Горная палата страны. - Они ожидают, что правительство пересмотрит размер роялти в сторону понижения в соответствии с передовой практикой».

Призыв прозвучал, несмотря на заявление министра финансов Мтули Нкубе (Mthuli Ncube) в конце прошлого года о том, что казначейство уменьшило роялти за добычу алмазов с 15% до 10% валового дохода, чтобы снизить стоимость разработки глубокозалегающих конгломератных месторождений.

Ботсвана, ведущий производитель алмазов в Африке, также получает 10% роялти за свои алмазы.

Ожидается, что с 2023 года алмазы будут приносить экономике Зимбабве 1 млрд долларов США в год.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





