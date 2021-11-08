Эксклюзив
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Владислав Жданов - профессор НИУ ВШЭ, советник генерального директора - председателя правления ОАО «РЖД», до этого вице-президент «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика)...
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О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
08 ноября 2021
«Как пурист и диамантер старой школы, я не верю в выращенные в лаборатории бриллианты», - говорит Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Вин Ли (Vin Lee), король индустрии предметов роскоши, не нуждается в представлении. Он - миллиардер, генеральный директор Grand Metropolitan, достигший всего самостоятельно. Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз - это частная холдинговая...
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18 октября 2021
Алмазодобытчики в Зимбабве требуют снижения роялти
Газета Independent процитировала заявление палаты, сделанное в ее сообщении о состоянии горнодобывающей промышленности за 2021 год, где говорится, что власти Хараре должны действовать, чтобы избежать удушения этого сектора.
«Респонденты из числа производителей алмазов указали, что роялти за алмазы в размере 10% по-прежнему являются одними из самых высоких в мире и подрывают жизнеспособность производителей алмазов, - заявила Горная палата страны. - Они ожидают, что правительство пересмотрит размер роялти в сторону понижения в соответствии с передовой практикой».
Призыв прозвучал, несмотря на заявление министра финансов Мтули Нкубе (Mthuli Ncube) в конце прошлого года о том, что казначейство уменьшило роялти за добычу алмазов с 15% до 10% валового дохода, чтобы снизить стоимость разработки глубокозалегающих конгломератных месторождений.
Ботсвана, ведущий производитель алмазов в Африке, также получает 10% роялти за свои алмазы.
Ожидается, что с 2023 года алмазы будут приносить экономике Зимбабве 1 млрд долларов США в год.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished