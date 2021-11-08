Эксклюзив
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Владислав Жданов - профессор НИУ ВШЭ, советник генерального директора - председателя правления ОАО «РЖД», до этого вице-президент «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика)...
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О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
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Вин Ли (Vin Lee), король индустрии предметов роскоши, не нуждается в представлении. Он - миллиардер, генеральный директор Grand Metropolitan, достигший всего самостоятельно. Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз - это частная холдинговая...
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18 октября 2021
SODIAM проведет продажу алмазного сырья в Луанде
Просмотр запланирован на период с 15 по 29 ноября 2021 года, а прием заявок завершится 30 ноября 2021 года.
Общая оценочная стоимость тендера составляет более 20 млн долларов США. В продажу будут включены шесть исключительных отдельных камней производства рудника Луло (Lulo) и несколько партий отдельных камней производства рудника Катока (Catoca).
«Все участники должны будут предъявить свидетельство о вакцинации против COVID-19, чтобы войти в здание SODIAM и показать доказательства отрицательного результата теста ПЦР, выполненного не позднее, чем за 72 часа до въезда в Анголу», - сказали в SODIAM.
Предлагаемый на рынке ассортимент SODIAM исходит от двенадцати производств, добывающих алмазы на первичных и аллювиальных месторождениях, и охватывает весь спектр характеристик с точки зрения размеров, форм, чистоты и цвета.
В 2020 году Ангола экспортировала более 7,7 млн каратов алмазного сырья на сумму 1 013 млрд долларов, что соответствует средней цене 130,9 доллара за карат.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished