SODIAM проведет продажу алмазного сырья в Луанде

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Ангольская национальная алмазная торговая компания SODIAM намерена провести тендер по продаже алмазного сырья в Луанде.

Просмотр запланирован на период с 15 по 29 ноября 2021 года, а прием заявок завершится 30 ноября 2021 года.

Общая оценочная стоимость тендера составляет более 20 млн долларов США. В продажу будут включены шесть исключительных отдельных камней производства рудника Луло (Lulo) и несколько партий отдельных камней производства рудника Катока (Catoca).

«Все участники должны будут предъявить свидетельство о вакцинации против COVID-19, чтобы войти в здание SODIAM и показать доказательства отрицательного результата теста ПЦР, выполненного не позднее, чем за 72 часа до въезда в Анголу», - сказали в SODIAM.

Предлагаемый на рынке ассортимент SODIAM исходит от двенадцати производств, добывающих алмазы на первичных и аллювиальных месторождениях, и охватывает весь спектр характеристик с точки зрения размеров, форм, чистоты и цвета.

В 2020 году Ангола экспортировала более 7,7 млн каратов алмазного сырья на сумму 1 013 млрд долларов, что соответствует средней цене 130,9 доллара за карат.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





