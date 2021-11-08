Эксклюзив
Владислав Жданов: «Применение алмазов в высоких технологиях — это главная и основная целевая задача технологий алмазного синтеза»
Владислав Жданов - профессор НИУ ВШЭ, советник генерального директора - председателя правления ОАО «РЖД», до этого вице-президент «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика)...
Вчера
Али Пасторини: белый бриллиант - эквивалент белой рубашки для женщины
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
08 ноября 2021
«Как пурист и диамантер старой школы, я не верю в выращенные в лаборатории бриллианты», - говорит Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Вин Ли (Vin Lee), король индустрии предметов роскоши, не нуждается в представлении. Он - миллиардер, генеральный директор Grand Metropolitan, достигший всего самостоятельно. Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз - это частная холдинговая...
01 ноября 2021
Часть 2: KPCSC хочет, чтобы Россия помогла выйти из тупика в вопросе о новом определении конфликтных алмазов
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25 октября 2021
Часть 1: KPCSC дает представление о незаконной добыче алмазов и торговле ими в Африке
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18 октября 2021
Gold Fields увеличивает производство в третьем квартале
Эта горнодобывающая компания из ЮАР, имеющая рудники в Африке, Австралии и Латинской Америке, произвела за квартал 606 000 унций золота при средних совокупных затратах на поддержание производства (показатель, используемый золотодобытчиками для измерения общей стоимости добычи золота) в размере 1 016 долларов США за унцию.
Компания заявила, что расходы значительно выросли в основном из-за высоких капитальных затрат в Чили, где она разрабатывает золотой рудник, в сочетании с более сильным обменным курсом местной валюты в Австралии и Южной Африке.
Gold Fields заявила, что она все еще находится на пути к выполнению своих планов по затратам и производству, при этом показатель средних совокупных затрат прогнозируется на уровне от 1 020 долларов за унцию до 1 060 долларов за унцию.
Прогноз компании по производству золота на весь год по-прежнему составляет 2,3-2,35 млн унций.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished