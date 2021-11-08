Gold Fields увеличивает производство в третьем квартале

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В третьем квартале, закончившемся в сентябре, компания Gold Fields увеличила добычу золота - на фоне роста ее себестоимости - на 9% по сравнению с тем же периодом годом ранее.

Эта горнодобывающая компания из ЮАР, имеющая рудники в Африке, Австралии и Латинской Америке, произвела за квартал 606 000 унций золота при средних совокупных затратах на поддержание производства (показатель, используемый золотодобытчиками для измерения общей стоимости добычи золота) в размере 1 016 долларов США за унцию.

Компания заявила, что расходы значительно выросли в основном из-за высоких капитальных затрат в Чили, где она разрабатывает золотой рудник, в сочетании с более сильным обменным курсом местной валюты в Австралии и Южной Африке.

Gold Fields заявила, что она все еще находится на пути к выполнению своих планов по затратам и производству, при этом показатель средних совокупных затрат прогнозируется на уровне от 1 020 долларов за унцию до 1 060 долларов за унцию.

Прогноз компании по производству золота на весь год по-прежнему составляет 2,3-2,35 млн унций.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





