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В сентябре платиноиды и золото потянули вниз результаты горной добычи в ЮАР
Согласно изданию Mining Weekly, статистическое управление Южной Африки сообщило, что в сентябре объем добычи полезных ископаемых с учетом сезонных колебаний упал на 3,7% по сравнению с предыдущим месяцем.
Вместе с тем добыча марганцевой руды выросла на 1,2 процентных пункта, в целом увеличившись на 14,2%, что делает этот результат основным положительным вкладом за месяц.
С поправкой на сезонность производство в горнодобывающей промышленности в третьем квартале упало на 0,6% по сравнению со вторым кварталом.
Продажи минерального сырья в текущих ценах за рассматриваемый период незначительно выросли - на 1,1% - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В третьем квартале наибольший положительный вклад внесли уголь и МПГ (25,5% и 6,7% соответственно), в то время как добыча марганцевой руды, упавшая на 28,4% (снижение на 2,1 процентных пункта в общем результате) и золота, уменьшившаяся на 18% (снижение на 1,8 процентных пункта в общем результате) внесли значительный отрицательный вклад в итоги добычи полезных ископаемых в целом.
Статистическое управление Южной Африки сообщило также, что продажи минерального сырья с учетом сезонных колебаний в текущих ценах в сентябре снизились на 24,6% по сравнению с августом.
Сезонно скорректированная стоимость реализованных полезных ископаемых в текущих ценах в третьем квартале была на 8,9% ниже по сравнению со вторым кварталом.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished