Mountain Province объявила результаты за 3 квартал

Сегодня Новости

Компания Mountain Province Diamonds Inc. объявила операционные и финансовые результаты за третий квартал, закончившийся 30 сентября 2021 года.

По данным компании, было извлечено 1 562 000 каратов алмазов при среднем содержании 1,88 карата на тонну. Это на 13% меньше по сравнению с 1 795 000 каратов (2,19 карата на тонну), извлеченных в 3 квартале 2020 года.

Выручка от продажи 1 027 000 каратов составила 94,2 млн канадских долларов ($74,1 млн) при средней реализованной стоимости 92 канадских доллара за карат ($72) по сравнению с 47,3 млн канадских долларов от продажи 956 000 каратов в 3 квартале 2020 года ($35,3 млн) при средней реализованной стоимости 50 канадских долларов за карат ($37).

Выручка за третий квартал 2021 года стала второй по величине квартальной выручкой в истории компании.



Алекс Шишло для Rough&Polished





