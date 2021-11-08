Эксклюзив

Владислав Жданов: «Применение алмазов в высоких технологиях — это главная и основная целевая задача технологий алмазного синтеза»

Владислав Жданов - профессор НИУ ВШЭ, советник генерального директора - председателя правления ОАО «РЖД», до этого вице-президент «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика)...

Сегодня

Али Пасторини: белый бриллиант - эквивалент белой рубашки для женщины

О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...

08 ноября 2021

«Как пурист и диамантер старой школы, я не верю в выращенные в лаборатории бриллианты», - говорит Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan

Вин Ли (Vin Lee), король индустрии предметов роскоши, не нуждается в представлении. Он - миллиардер, генеральный директор Grand Metropolitan, достигший всего самостоятельно. Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз - это частная холдинговая...

01 ноября 2021

Часть 2: KPCSC хочет, чтобы Россия помогла выйти из тупика в вопросе о новом определении конфликтных алмазов

В первой части этого состоящего из двух частей эксклюзивного интервью с Шамисо Мтиси (Shamiso Mtisi), координатором Коалиции гражданского общества Кимберлийского процесса (Kimberley Process Civil Society Coalition, KPCSC), мы сосредоточились...

25 октября 2021

Часть 1: KPCSC дает представление о незаконной добыче алмазов и торговле ими в Африке

Хотя Кимберлийский процесс (Kimberley Process, KP), контролирующий алмазную отрасль, гордится тем, что с момента своего создания в 2003 году значительно сократил поток алмазов из зон конфликтов, Коалиция гражданского общества Кимберлийского процесса...

18 октября 2021

Mountain Province объявила результаты за 3 квартал

Сегодня
Новости
Компания Mountain Province Diamonds Inc. объявила  операционные и финансовые результаты за третий квартал, закончившийся 30 сентября 2021 года.
По данным компании, было извлечено 1 562 000 каратов алмазов при среднем содержании 1,88 карата на тонну. Это на 13% меньше по сравнению с 1 795 000 каратов (2,19 карата на тонну), извлеченных в 3 квартале 2020 года.  
Выручка от продажи 1 027 000 каратов составила 94,2 млн канадских долларов ($74,1 млн) при средней реализованной стоимости 92 канадских доллара за карат ($72) по сравнению с 47,3 млн канадских долларов от продажи 956 000 каратов в 3 квартале 2020 года ($35,3 млн) при средней реализованной стоимости 50 канадских долларов за карат ($37).
Выручка за третий квартал 2021 года стала второй по величине квартальной выручкой в истории компании.

Алекс Шишло для Rough&Polished


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