Россия запустила цифровизацию сертификатов Кимберлийского процесса

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В Москве на этой неделе прошло пленарное заседание Кимберлийского Процесса - с личным участием тех, кто смог посетить мероприятие, несмотря на глобальные ограничения на проведение очных встреч.

Россия и Бельгия подписали меморандум о взаимопонимании об электронном обмене сведениями о сертификатах КП.

В подписании приняли участие представители Федеральной таможенной службы России и Федеральной службы экономики Бельгии.

Данный Меморандум призван ускорить товарооборот алмазной продукции между деловыми партнерами России и стран Евросоюза - благодаря оперативному получению статистических данных о ввозе и вывозе алмазов и автоматизации процесса обработки этих данных. Глобальный переход на цифровой обмен сертификатами заявлен как один из приоритетов российского председательства в КП в нынешнем году.

Российский экспорт алмазов в Бельгию по итогам прошлого года составил более 51% от всего объема экспортируемых камней, а на долю центра алмазной торговли в Антверпене приходится более 95% импортно-экспортных операций Европейского союза. В Кимберлийском процессе он представлен единой делегацией.

Как отметил председатель КП, заместитель Министра финансов РФ Алексей Моисеев, учитывая сопоставимую ИТ-инфраструктуру и законодательство внутри ЕАЭС, Минфин России планирует масштабировать проект в рамках всего Союза: «В 2021 году Россия также инициировала диалог о запуске аналогичных проектов цифровизации с другими ключевыми торговыми партнерами в рамках КП – Индией и ОАЭ. Планируется, что их практическая реализация начнется в следующем году».

Также Россия провела в этом году пилотные обмены сведениями сертификатов КП с Республикой Беларусь - благодаря устоявшимся торговым связям, гармонизированному законодательству и участию Белоруссии в ЕАЭС и в КП. Благодаря отсутствию таможенной границы между странами проект реализуется на базе инфраструктуры Гохрана России и Минфина Республики Беларусь.

«Переход на цифровой обмен сертификатами КП, которые сейчас оформляются на бумажных носителях, упростит и ускорит процедуры их выдачи, - отметил Алексей Моисеев. - Кроме того, цифровые документы – это залог легитимности каждой отправляемой партии алмазов. Россия всегда выступала за продвижение принципов открытости в мировой алмазной торговле».

На пленарной сессии КП Россия представила первые пилотные проекты цифрового обмена данными с ключевыми торговыми партнерами в алмазно-бриллиантовой отрасли, говорится в пресс-релизе мероприятия.



Галина Семенова для Rough&Polished





