Эксклюзив
Али Пасторини: белый бриллиант - эквивалент белой рубашки для женщины
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
08 ноября 2021
«Как пурист и диамантер старой школы, я не верю в выращенные в лаборатории бриллианты», - говорит Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Вин Ли (Vin Lee), король индустрии предметов роскоши, не нуждается в представлении. Он - миллиардер, генеральный директор Grand Metropolitan, достигший всего самостоятельно. Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз - это частная холдинговая...
01 ноября 2021
Часть 2: KPCSC хочет, чтобы Россия помогла выйти из тупика в вопросе о новом определении конфликтных алмазов
В первой части этого состоящего из двух частей эксклюзивного интервью с Шамисо Мтиси (Shamiso Mtisi), координатором Коалиции гражданского общества Кимберлийского процесса (Kimberley Process Civil Society Coalition, KPCSC), мы сосредоточились...
25 октября 2021
Часть 1: KPCSC дает представление о незаконной добыче алмазов и торговле ими в Африке
Хотя Кимберлийский процесс (Kimberley Process, KP), контролирующий алмазную отрасль, гордится тем, что с момента своего создания в 2003 году значительно сократил поток алмазов из зон конфликтов, Коалиция гражданского общества Кимберлийского процесса...
18 октября 2021
Ювелирную отрасль России надо обновлять и серьезно
Дина Насырова — вице-президент Международной ювелирной выставки J-1, недавно прошедшей в московском Гостином Дворе. Как партнёр и муза известного художника-ювелира Ильгиза Фазулзянова она активно участвовала в подготовке его персональной...
11 октября 2021
Россия запустила цифровизацию сертификатов Кимберлийского процесса
Россия и Бельгия подписали меморандум о взаимопонимании об электронном обмене сведениями о сертификатах КП.
В подписании приняли участие представители Федеральной таможенной службы России и Федеральной службы экономики Бельгии.
Данный Меморандум призван ускорить товарооборот алмазной продукции между деловыми партнерами России и стран Евросоюза - благодаря оперативному получению статистических данных о ввозе и вывозе алмазов и автоматизации процесса обработки этих данных. Глобальный переход на цифровой обмен сертификатами заявлен как один из приоритетов российского председательства в КП в нынешнем году.
Российский экспорт алмазов в Бельгию по итогам прошлого года составил более 51% от всего объема экспортируемых камней, а на долю центра алмазной торговли в Антверпене приходится более 95% импортно-экспортных операций Европейского союза. В Кимберлийском процессе он представлен единой делегацией.
Как отметил председатель КП, заместитель Министра финансов РФ Алексей Моисеев, учитывая сопоставимую ИТ-инфраструктуру и законодательство внутри ЕАЭС, Минфин России планирует масштабировать проект в рамках всего Союза: «В 2021 году Россия также инициировала диалог о запуске аналогичных проектов цифровизации с другими ключевыми торговыми партнерами в рамках КП – Индией и ОАЭ. Планируется, что их практическая реализация начнется в следующем году».
Также Россия провела в этом году пилотные обмены сведениями сертификатов КП с Республикой Беларусь - благодаря устоявшимся торговым связям, гармонизированному законодательству и участию Белоруссии в ЕАЭС и в КП. Благодаря отсутствию таможенной границы между странами проект реализуется на базе инфраструктуры Гохрана России и Минфина Республики Беларусь.
«Переход на цифровой обмен сертификатами КП, которые сейчас оформляются на бумажных носителях, упростит и ускорит процедуры их выдачи, - отметил Алексей Моисеев. - Кроме того, цифровые документы – это залог легитимности каждой отправляемой партии алмазов. Россия всегда выступала за продвижение принципов открытости в мировой алмазной торговле».
На пленарной сессии КП Россия представила первые пилотные проекты цифрового обмена данными с ключевыми торговыми партнерами в алмазно-бриллиантовой отрасли, говорится в пресс-релизе мероприятия.
Галина Семенова для Rough&Polished