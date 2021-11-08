Хелен Фортунофф, новатор в сфере розничной торговли ювелирными изделиями, скончалась в возрасте 88 лет

Совет управляющих GIA на недатированной фотографии с председателем Хелен Фортунофф (нижний ряд, в центре). В верхнем ряду стоят: Уильям Коттингем (William Cottingham), Ральф Дестино (Ralph Destino), Гленн Норд (Glenn Nord), Нэнси Брюэр (Nancy Brewer), Роланд Нафтул (Roland Naftule). Во втором ряду сидят: Джордж Россман (George Rossman), Мэтт Стуллер (Matt Stuller), Ричард Т. Лиддикоут (Richard T. Liddicoat). В третьем ряду сидят: Сьюзан Жак (Susan Jacques), Анна Мартин (Anna Martin), Майкл Казанджян (Michael Kazanjian). В первом ряду сидят: Шелдон Квиат (Sheldon Kwiat), Эли Хаас (Eli Haas), Хелен Фортунофф (Helene Fortunoff), Уильям Бояджян (William Boyajian) и Ли Берг (Lee Berg).

Сообщество Геммологического института Америки (Gemological Institute of America, GIA) - более 3 300 сотрудников по всему миру и сотни тысяч выпускников - выражает соболезнования семье выдающегося представителя отрасли Хелен Фортунофф (Helene Fortunoff), скончавшейся 8 ноября в Майами-Бич, штат Флорида.«Мне посчастливилось работать вместе с Хелен в совете управляющих GIA в то время, когда она была председателем совета, - говорит Дион Кеньон, председатель совета управляющих GIA, согласно заявлению для прессы, опубликованному GIA. - Ее опыт, мудрость и глубокая преданность нашей отрасли имели решающее значение для руководства GIA в то время, и она внесла неоценимый вклад в продвижение миссии GIA по защите прав потребителей».Президент и генеральный директор GIA Сьюзан Жак (Susan Jacques) добавила: «Наследие Хелен будет жить в памяти многих представителей мировой индустрии драгоценных камней и ювелирных изделий, которые знали и восхищались ее дальновидным лидерством».Сьюзан Жак также отметила: «Деловая хватка, вкус и талант Хелен сделали ее признанным на национальном уровне лидером отрасли, далеко за пределами географического охвата розничных магазинов компании Fortunoff в Нью-Йорке и его окрестностях. Эти же качества и ее новаторский дух открыли возможности для поколений женщин, в том числе и меня, влиться со своими разнообразными голосами, талантами, страстью и лидерством в мировую индустрию драгоценных камней и ювелирных изделий».Г-жа Фортунофф вошла в состав Совета управляющих GIA в 1998 году и занимала пост председателя с 2005 года до выхода на пенсию в 2008 году. Она также была выпускником GIA, посещая в 1960-х годах курсы по оценке бриллиантов, на которых преподавали руководители GIA Юнис Майлз (Eunice Miles), Роберт Краунингшилд (Robert Crowningshield) и Берт Крашес (Bert Krashes).