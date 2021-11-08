В Сурате с 27 по 29 ноября дебютирует выставка производителей драгоценных камней и ювелирных изделий

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Выставка производителей драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems & Jewellery Manufacturers Show, GJMS), первая выставка Ассоциации производителей ювелирных изделий Сурата (Surat Jewellery Manufacturers Association), пройдет с 27 по 29 ноября в Сурате.

Трехдневная выставка будет эксклюзивным мероприятием B2B, которое предоставит уникальную возможность производителям драгоценных камней и ювелирных изделий, оптовикам, поставщикам и покупателям познакомиться с последними и грядущими тенденциями на мировых рынках, а также создать возможности для бизнеса.

Джаянти Савалия (Jayanti Savaliya), президент Ассоциации производителей ювелирных изделий Сурата, сказал: «Выставка производителей драгоценных камней и ювелирных изделий станет эксклюзивной и яркой платформой для демонстрации последних мировых тенденций в индустрии драгоценных камней и ювелирных изделий перед посетителями со всей страны. Она откроет новые возможности для роста бизнеса за счет налаживания отношений с клиентами с разных рынков».

В трехдневной выставке, которая пройдет в крупнейшем в Сурате Международном выставочном и конференц-центре (Surat International Exhibition and Convention Centre, SIECC) примут участие более 200 производителей драгоценных камней и ювелирных изделий со всей Индии.

Эксклюзивные природные бриллианты и ювелирные изделия, выращенные в лаборатории бриллианты и ювелирные изделия с ними, ювелирные украшения машинного и ручного изготовления, а также дизайнерские украшения будут входить в число уникальных достопримечательностей выставки.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





