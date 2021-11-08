Эксклюзив
Али Пасторини: белый бриллиант - эквивалент белой рубашки для женщины
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
08 ноября 2021
«Как пурист и диамантер старой школы, я не верю в выращенные в лаборатории бриллианты», - говорит Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Вин Ли (Vin Lee), король индустрии предметов роскоши, не нуждается в представлении. Он - миллиардер, генеральный директор Grand Metropolitan, достигший всего самостоятельно. Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз - это частная холдинговая...
01 ноября 2021
Часть 2: KPCSC хочет, чтобы Россия помогла выйти из тупика в вопросе о новом определении конфликтных алмазов
В первой части этого состоящего из двух частей эксклюзивного интервью с Шамисо Мтиси (Shamiso Mtisi), координатором Коалиции гражданского общества Кимберлийского процесса (Kimberley Process Civil Society Coalition, KPCSC), мы сосредоточились...
25 октября 2021
Часть 1: KPCSC дает представление о незаконной добыче алмазов и торговле ими в Африке
Хотя Кимберлийский процесс (Kimberley Process, KP), контролирующий алмазную отрасль, гордится тем, что с момента своего создания в 2003 году значительно сократил поток алмазов из зон конфликтов, Коалиция гражданского общества Кимберлийского процесса...
18 октября 2021
Ювелирную отрасль России надо обновлять и серьезно
Дина Насырова — вице-президент Международной ювелирной выставки J-1, недавно прошедшей в московском Гостином Дворе. Как партнёр и муза известного художника-ювелира Ильгиза Фазулзянова она активно участвовала в подготовке его персональной...
11 октября 2021
ОАЭ проведут аудит всех аффинажных заводов в борьбе с незаконной торговлей
Это должно повысить стандарты в ОАЭ, одном из крупнейших мировых центров торговли слитками драгметаллов, но также может переместить потоки золота, связанные с преступностью или нарушениями прав человека, в другие страны, такие как Африка, где количество аффинажных заводов быстро растет, говорят представители отрасли.
Компетентные организации, в том числе Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) - межправительственный наблюдатель по борьбе с отмыванием денег - требуют от страны ужесточения правил и правоприменения. ОАЭ заявили, что это является их национальным приоритетом.
Согласно министерству экономики ОАЭ, стандарт надлежащей поставки ОАЭ потребует от аффинажных предприятий должным образом проверять поставщиков и доказывать внешним аудиторам, что они это сделали. Министерство заявило, что его цель - привести всю отрасль в соответствие со стандартами ответственного снабжения. Компания отказалась от дальнейших комментариев до объявления об этом на конференции отрасли драгоценных металлов в Дубае в конце этого месяца.
ОАЭ заявляют, что они приняли многочисленные меры по борьбе с незаконной торговлей, включая требования к фирмам регистрироваться в органах по борьбе с отмыванием денег и декларировать крупные операции с наличными. Тайлер Гиллард (Tyler Gillard), который консультирует правительства и компании по вопросам поиска ответственных поставщиков в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сказал: «Это самое важное, что сделало правительство ОАЭ (чтобы остановить неэтичную торговлю). Но незаконная торговля не исчезнет. Это все равно, что сжимать воздушный шар. В других странах еще достаточно пробелов и возможностей для выхода золота на рынок».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished