ОАЭ проведут аудит всех аффинажных заводов в борьбе с незаконной торговлей

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Объединенные Арабские Эмираты потребуют, чтобы все заводы по переработке золота проходили ежегодный аудит с целью убедиться в том, что их поставщики ответственно подходят к борьбе с незаконной торговлей.

Это должно повысить стандарты в ОАЭ, одном из крупнейших мировых центров торговли слитками драгметаллов, но также может переместить потоки золота, связанные с преступностью или нарушениями прав человека, в другие страны, такие как Африка, где количество аффинажных заводов быстро растет, говорят представители отрасли.

Компетентные организации, в том числе Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) - межправительственный наблюдатель по борьбе с отмыванием денег - требуют от страны ужесточения правил и правоприменения. ОАЭ заявили, что это является их национальным приоритетом.

Согласно министерству экономики ОАЭ, стандарт надлежащей поставки ОАЭ потребует от аффинажных предприятий должным образом проверять поставщиков и доказывать внешним аудиторам, что они это сделали. Министерство заявило, что его цель - привести всю отрасль в соответствие со стандартами ответственного снабжения. Компания отказалась от дальнейших комментариев до объявления об этом на конференции отрасли драгоценных металлов в Дубае в конце этого месяца.

ОАЭ заявляют, что они приняли многочисленные меры по борьбе с незаконной торговлей, включая требования к фирмам регистрироваться в органах по борьбе с отмыванием денег и декларировать крупные операции с наличными. Тайлер Гиллард (Tyler Gillard), который консультирует правительства и компании по вопросам поиска ответственных поставщиков в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сказал: «Это самое важное, что сделало правительство ОАЭ (чтобы остановить неэтичную торговлю). Но незаконная торговля не исчезнет. Это все равно, что сжимать воздушный шар. В других странах еще достаточно пробелов и возможностей для выхода золота на рынок».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





