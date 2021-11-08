Эксклюзив
Али Пасторини: белый бриллиант - эквивалент белой рубашки для женщины
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
08 ноября 2021
«Как пурист и диамантер старой школы, я не верю в выращенные в лаборатории бриллианты», - говорит Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Вин Ли (Vin Lee), король индустрии предметов роскоши, не нуждается в представлении. Он - миллиардер, генеральный директор Grand Metropolitan, достигший всего самостоятельно. Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз - это частная холдинговая...
01 ноября 2021
Часть 2: KPCSC хочет, чтобы Россия помогла выйти из тупика в вопросе о новом определении конфликтных алмазов
В первой части этого состоящего из двух частей эксклюзивного интервью с Шамисо Мтиси (Shamiso Mtisi), координатором Коалиции гражданского общества Кимберлийского процесса (Kimberley Process Civil Society Coalition, KPCSC), мы сосредоточились...
25 октября 2021
Часть 1: KPCSC дает представление о незаконной добыче алмазов и торговле ими в Африке
Хотя Кимберлийский процесс (Kimberley Process, KP), контролирующий алмазную отрасль, гордится тем, что с момента своего создания в 2003 году значительно сократил поток алмазов из зон конфликтов, Коалиция гражданского общества Кимберлийского процесса...
18 октября 2021
Ювелирную отрасль России надо обновлять и серьезно
Дина Насырова — вице-президент Международной ювелирной выставки J-1, недавно прошедшей в московском Гостином Дворе. Как партнёр и муза известного художника-ювелира Ильгиза Фазулзянова она активно участвовала в подготовке его персональной...
11 октября 2021
Выручка АЛРОСА за 3 квартал этого года составила 77 млрд руб., за 9 месяцев - 261 млрд руб.
Показатель EBITDA за 3 кв. составил 35 млрд руб., снизившись на 24% кв/кв главным образом за счет снижения объемов продаж. Рост за 3 кв. на 35% г/г и за 9M в 2 раза до 114 млрд руб. обусловлен восстановлением продаж.
Чистая прибыль составила 25 млрд руб., снизившись на 17% кв/кв, в связи со снижением рентабельности продаж. За 9М – рост до 79,2 млрд руб. (9М 2020 г.: 10,9 млрд руб.) на фоне восстановления объемов продаж и цен.
Свободный денежный поток (СДП) в 3 кв. вырос в 2 раза кв/кв до 24 млрд руб. (+8% г/г) за счет высвобождения оборотного капитала, поддержанного ростом авансовых платежей со стороны покупателей. За 9М СДП вырос до 89,2 млрд руб. (9М 2020: 14,3 млрд руб.).
Прогноз на 2021 г.: уровень производства – ~32,5 млн кт; инвестиции – ~21 млрд руб.
Алексей Филипповский, заместитель генерального директора АЛРОСА: «В 3 квартале спрос на ювелирную продукцию продолжил расти двузначными темпами – так, в США продажи ювелирной продукции более чем на 50% превысили предыдущие рекорды 2018-2019 годов, в Китае спрос на 10% превысил докризисные уровни. Сильный конечный спрос на украшения и соответствующий спрос на бриллианты с начала года пока удовлетворялся запасами алмазного сырья, которые были накоплены добывающими компаниями в 2019-2020 гг. Но уже к началу 3 кв. 2021 г. запасы у добывающих компаний полностью истощились, поставки алмазов осуществляются «с колес» прямо с производства, которое в ближайшие годы в мире будет оставаться на 20-25% ниже допандемийных уровней. Высокий спрос и ограниченное предложение привели к восстановлению цен на бриллианты и алмазное сырье (+9% и +12% соответственно к уровням начала 2019 года)». По его словам, АЛРОСА сохраняет оптимистичный взгляд на рынок ювелирных украшений с бриллиантами, что вместе с низким уровнем запасов в гранильном секторе и структурным снижением добычи алмазов с 2021 года и далее до 110-120 млн карат (с 140-150 млн карат до 2019 года) создает предпосылки для сохранения высокого уровня цен на алмазное сырье в долгосрочной перспективе.
Владимир Малахов, Rough&Polished