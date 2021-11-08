Выручка АЛРОСА за 3 квартал этого года составила 77 млрд руб., за 9 месяцев - 261 млрд руб.

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Выручка Группы АЛРОСА за 3 квартал 2021 года составила 77 млрд руб., -18% кв/кв на фоне снижения объемов реализации алмазов на 20% и изменения структуры продаж, что частично компенсировано ростом индекса цен (+10% кв/кв), говорится в сообщении группы о финансовых результатах по МСФО. Рост на 55% г/г обусловлен эффектом низкой базы 3 кв. 2020 г. (продажи в 3 кв. 2020 г. составили 5,0 млн кт против 9,2 млн кт в 3 кв. 2021 г.). Рост выручки за 9М в 2,1 раза до 261 млрд руб. главным образом связан с ростом объемов реализации алмазов в 2,4 раза.

Показатель EBITDA за 3 кв. составил 35 млрд руб., снизившись на 24% кв/кв главным образом за счет снижения объемов продаж. Рост за 3 кв. на 35% г/г и за 9M в 2 раза до 114 млрд руб. обусловлен восстановлением продаж.

Чистая прибыль составила 25 млрд руб., снизившись на 17% кв/кв, в связи со снижением рентабельности продаж. За 9М – рост до 79,2 млрд руб. (9М 2020 г.: 10,9 млрд руб.) на фоне восстановления объемов продаж и цен.

Свободный денежный поток (СДП) в 3 кв. вырос в 2 раза кв/кв до 24 млрд руб. (+8% г/г) за счет высвобождения оборотного капитала, поддержанного ростом авансовых платежей со стороны покупателей. За 9М СДП вырос до 89,2 млрд руб. (9М 2020: 14,3 млрд руб.).

Прогноз на 2021 г.: уровень производства – ~32,5 млн кт; инвестиции – ~21 млрд руб.

Алексей Филипповский, заместитель генерального директора АЛРОСА: «В 3 квартале спрос на ювелирную продукцию продолжил расти двузначными темпами – так, в США продажи ювелирной продукции более чем на 50% превысили предыдущие рекорды 2018-2019 годов, в Китае спрос на 10% превысил докризисные уровни. Сильный конечный спрос на украшения и соответствующий спрос на бриллианты с начала года пока удовлетворялся запасами алмазного сырья, которые были накоплены добывающими компаниями в 2019-2020 гг. Но уже к началу 3 кв. 2021 г. запасы у добывающих компаний полностью истощились, поставки алмазов осуществляются «с колес» прямо с производства, которое в ближайшие годы в мире будет оставаться на 20-25% ниже допандемийных уровней. Высокий спрос и ограниченное предложение привели к восстановлению цен на бриллианты и алмазное сырье (+9% и +12% соответственно к уровням начала 2019 года)». По его словам, АЛРОСА сохраняет оптимистичный взгляд на рынок ювелирных украшений с бриллиантами, что вместе с низким уровнем запасов в гранильном секторе и структурным снижением добычи алмазов с 2021 года и далее до 110-120 млн карат (с 140-150 млн карат до 2019 года) создает предпосылки для сохранения высокого уровня цен на алмазное сырье в долгосрочной перспективе.



Владимир Малахов, Rough&Polished





