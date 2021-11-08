Эксклюзив

Али Пасторини: белый бриллиант - эквивалент белой рубашки для женщины

О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...

08 ноября 2021

«Как пурист и диамантер старой школы, я не верю в выращенные в лаборатории бриллианты», - говорит Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan

Вин Ли (Vin Lee), король индустрии предметов роскоши, не нуждается в представлении. Он - миллиардер, генеральный директор Grand Metropolitan, достигший всего самостоятельно. Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз - это частная холдинговая...

01 ноября 2021

Часть 2: KPCSC хочет, чтобы Россия помогла выйти из тупика в вопросе о новом определении конфликтных алмазов

В первой части этого состоящего из двух частей эксклюзивного интервью с Шамисо Мтиси (Shamiso Mtisi), координатором Коалиции гражданского общества Кимберлийского процесса (Kimberley Process Civil Society Coalition, KPCSC), мы сосредоточились...

25 октября 2021

Часть 1: KPCSC дает представление о незаконной добыче алмазов и торговле ими в Африке

Хотя Кимберлийский процесс (Kimberley Process, KP), контролирующий алмазную отрасль, гордится тем, что с момента своего создания в 2003 году значительно сократил поток алмазов из зон конфликтов, Коалиция гражданского общества Кимберлийского процесса...

18 октября 2021

Ювелирную отрасль России надо обновлять и серьезно

Дина Насырова  —  вице-президент Международной ювелирной выставки J-1, недавно прошедшей в московском Гостином Дворе. Как партнёр и муза известного художника-ювелира Ильгиза Фазулзянова она активно участвовала в подготовке его персональной...

11 октября 2021

В феврале 2022 года во Всемирном торговом центре Дубая дебютирует выставка JGT-Dubai

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Новости
При поддержке компании Informa Markets Jewellery и итальянской выставочной группы Italian Exhibition Group SpA (IEG) во Всемирном торговом центре Дубая дебютирует выставка ювелирных изделий, драгоценных камней и технологии Jewellery, Gem & Technology Dubai (JGT Dubai), которая пройдет с 22 по 24 февраля 2022 года.
Проводимая вживую трехдневная выставка JGT Dubai, поддерживаемая официальным партнером в лице Дубайского центра биржевых товаров (Dubai Multi Commodities Center, DMCC) и отраслевым партнером в лице дубайской промышленной группы, работающей с золотом и ювелирными изделиями Dubai Gold and Jewellery Group (DGJG), призвана привлечь глобальных покупателей и поставщиков в Дубай,  город золота.
«В феврале 2022 года мы наконец увидим новую выставку ювелирных изделий в Дубае, где два крупнейших в мире организатора мероприятий объединятся, чтобы представить нам одну из первых B2B выставок мирового уровня в этом городе», - прокомментировал Таухид Абдулла (Tawhid Abdullah), председатель DGJG.
JGT Dubai предлагает поставщикам возможность полностью раскрыть потенциал совокупного рынка, насчитывающего 4 млрд потребителей. Предоставленные выставкой возможности для покупателей ориентированы на оптовиков, розничных торговцев и производителей ювелирных изделий из Ближнего Востока, Индии, России, Южной Европы и Северной Африки.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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