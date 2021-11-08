Эксклюзив
Али Пасторини: белый бриллиант - эквивалент белой рубашки для женщины
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
08 ноября 2021
«Как пурист и диамантер старой школы, я не верю в выращенные в лаборатории бриллианты», - говорит Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Вин Ли (Vin Lee), король индустрии предметов роскоши, не нуждается в представлении. Он - миллиардер, генеральный директор Grand Metropolitan, достигший всего самостоятельно. Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз - это частная холдинговая...
01 ноября 2021
Часть 2: KPCSC хочет, чтобы Россия помогла выйти из тупика в вопросе о новом определении конфликтных алмазов
В первой части этого состоящего из двух частей эксклюзивного интервью с Шамисо Мтиси (Shamiso Mtisi), координатором Коалиции гражданского общества Кимберлийского процесса (Kimberley Process Civil Society Coalition, KPCSC), мы сосредоточились...
25 октября 2021
Часть 1: KPCSC дает представление о незаконной добыче алмазов и торговле ими в Африке
Хотя Кимберлийский процесс (Kimberley Process, KP), контролирующий алмазную отрасль, гордится тем, что с момента своего создания в 2003 году значительно сократил поток алмазов из зон конфликтов, Коалиция гражданского общества Кимберлийского процесса...
18 октября 2021
Ювелирную отрасль России надо обновлять и серьезно
Дина Насырова — вице-президент Международной ювелирной выставки J-1, недавно прошедшей в московском Гостином Дворе. Как партнёр и муза известного художника-ювелира Ильгиза Фазулзянова она активно участвовала в подготовке его персональной...
11 октября 2021
В феврале 2022 года во Всемирном торговом центре Дубая дебютирует выставка JGT-Dubai
Проводимая вживую трехдневная выставка JGT Dubai, поддерживаемая официальным партнером в лице Дубайского центра биржевых товаров (Dubai Multi Commodities Center, DMCC) и отраслевым партнером в лице дубайской промышленной группы, работающей с золотом и ювелирными изделиями Dubai Gold and Jewellery Group (DGJG), призвана привлечь глобальных покупателей и поставщиков в Дубай, город золота.
«В феврале 2022 года мы наконец увидим новую выставку ювелирных изделий в Дубае, где два крупнейших в мире организатора мероприятий объединятся, чтобы представить нам одну из первых B2B выставок мирового уровня в этом городе», - прокомментировал Таухид Абдулла (Tawhid Abdullah), председатель DGJG.
JGT Dubai предлагает поставщикам возможность полностью раскрыть потенциал совокупного рынка, насчитывающего 4 млрд потребителей. Предоставленные выставкой возможности для покупателей ориентированы на оптовиков, розничных торговцев и производителей ювелирных изделий из Ближнего Востока, Индии, России, Южной Европы и Северной Африки.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished