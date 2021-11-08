В феврале 2022 года во Всемирном торговом центре Дубая дебютирует выставка JGT-Dubai

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При поддержке компании Informa Markets Jewellery и итальянской выставочной группы Italian Exhibition Group SpA (IEG) во Всемирном торговом центре Дубая дебютирует выставка ювелирных изделий, драгоценных камней и технологии Jewellery, Gem & Technology Dubai (JGT Dubai), которая пройдет с 22 по 24 февраля 2022 года.

Проводимая вживую трехдневная выставка JGT Dubai, поддерживаемая официальным партнером в лице Дубайского центра биржевых товаров (Dubai Multi Commodities Center, DMCC) и отраслевым партнером в лице дубайской промышленной группы, работающей с золотом и ювелирными изделиями Dubai Gold and Jewellery Group (DGJG), призвана привлечь глобальных покупателей и поставщиков в Дубай, город золота.

«В феврале 2022 года мы наконец увидим новую выставку ювелирных изделий в Дубае, где два крупнейших в мире организатора мероприятий объединятся, чтобы представить нам одну из первых B2B выставок мирового уровня в этом городе», - прокомментировал Таухид Абдулла (Tawhid Abdullah), председатель DGJG.

JGT Dubai предлагает поставщикам возможность полностью раскрыть потенциал совокупного рынка, насчитывающего 4 млрд потребителей. Предоставленные выставкой возможности для покупателей ориентированы на оптовиков, розничных торговцев и производителей ювелирных изделий из Ближнего Востока, Индии, России, Южной Европы и Северной Африки.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





