Международная ассоциация выращенных алмазов и бриллиантов запускает программу IGDA 2.0

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Международная ассоциация выращенных алмазов и бриллиантов (International Grown Diamond Association, IGDA) запустила программу IGDA 2.0 - полностью обновленную версию, направленную на поддержку и обслуживание быстрорастущей отрасли алмазов и бриллиантов, выращенных в лабораториях.

Дик Гарард (Dick Garard), исполнительный директор IGDA, говорит: «IGDA 2.0 будет предоставлять целевые услуги для поддержки растущего числа глобальных компаний по выращиванию лабораторных алмазов. У нас есть активный стратегический план, который начинается с вовлечения в нашу программу всей мировой индустрии выращенных в лаборатории алмазов и бриллиантов, многих давних сторонников и долгожданного добавления новых, молодых участников».

С запуском своего нового веб-сайт, программа IGDA 2.0 объявила о создании нового обширного совета консультантов, распространении новых точек продаж и рекламных материалов для потребителей, обучении торговых партнеров и недавно созданной сети международных отделений, включая обучение потребителей и продвижение созданных в лабораториях бриллиантов на международном уровне.

Первоначально IGDA была создана в 2016 году как некоммерческая группа, чтобы служить центром образования, общения и развития индустрии созданных в лаборатории алмазов и бриллиантов во всем мире.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





