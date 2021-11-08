Эксклюзив

Али Пасторини: белый бриллиант - эквивалент белой рубашки для женщины

О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...

08 ноября 2021

«Как пурист и диамантер старой школы, я не верю в выращенные в лаборатории бриллианты», - говорит Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan

Вин Ли (Vin Lee), король индустрии предметов роскоши, не нуждается в представлении. Он - миллиардер, генеральный директор Grand Metropolitan, достигший всего самостоятельно. Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз - это частная холдинговая...

01 ноября 2021

Часть 2: KPCSC хочет, чтобы Россия помогла выйти из тупика в вопросе о новом определении конфликтных алмазов

В первой части этого состоящего из двух частей эксклюзивного интервью с Шамисо Мтиси (Shamiso Mtisi), координатором Коалиции гражданского общества Кимберлийского процесса (Kimberley Process Civil Society Coalition, KPCSC), мы сосредоточились...

25 октября 2021

Часть 1: KPCSC дает представление о незаконной добыче алмазов и торговле ими в Африке

Хотя Кимберлийский процесс (Kimberley Process, KP), контролирующий алмазную отрасль, гордится тем, что с момента своего создания в 2003 году значительно сократил поток алмазов из зон конфликтов, Коалиция гражданского общества Кимберлийского процесса...

18 октября 2021

Ювелирную отрасль России надо обновлять и серьезно

Дина Насырова  —  вице-президент Международной ювелирной выставки J-1, недавно прошедшей в московском Гостином Дворе. Как партнёр и муза известного художника-ювелира Ильгиза Фазулзянова она активно участвовала в подготовке его персональной...

11 октября 2021

Международная ассоциация выращенных алмазов и бриллиантов запускает программу IGDA 2.0

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Новости
Международная ассоциация выращенных алмазов и бриллиантов (International Grown Diamond Association, IGDA) запустила программу IGDA 2.0 - полностью обновленную версию, направленную на поддержку и обслуживание быстрорастущей отрасли алмазов и бриллиантов, выращенных в лабораториях.
Дик Гарард (Dick Garard), исполнительный директор IGDA, говорит: «IGDA 2.0 будет предоставлять целевые услуги для поддержки растущего числа глобальных компаний по выращиванию лабораторных алмазов. У нас есть активный стратегический план, который начинается с вовлечения в нашу программу всей мировой индустрии выращенных в лаборатории алмазов и бриллиантов, многих давних сторонников и долгожданного добавления новых, молодых участников».
С запуском своего нового веб-сайт, программа IGDA 2.0 объявила о создании нового обширного совета консультантов, распространении новых точек продаж и рекламных материалов для потребителей, обучении торговых партнеров и недавно созданной сети международных отделений, включая обучение потребителей и продвижение созданных в лабораториях бриллиантов на международном уровне.
Первоначально IGDA была создана в 2016 году как некоммерческая группа, чтобы служить центром образования, общения и развития индустрии созданных в лаборатории алмазов и бриллиантов во всем мире.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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