Эксклюзив
Али Пасторини: белый бриллиант - эквивалент белой рубашки для женщины
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
08 ноября 2021
«Как пурист и диамантер старой школы, я не верю в выращенные в лаборатории бриллианты», - говорит Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Вин Ли (Vin Lee), король индустрии предметов роскоши, не нуждается в представлении. Он - миллиардер, генеральный директор Grand Metropolitan, достигший всего самостоятельно. Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз - это частная холдинговая...
01 ноября 2021
Часть 2: KPCSC хочет, чтобы Россия помогла выйти из тупика в вопросе о новом определении конфликтных алмазов
В первой части этого состоящего из двух частей эксклюзивного интервью с Шамисо Мтиси (Shamiso Mtisi), координатором Коалиции гражданского общества Кимберлийского процесса (Kimberley Process Civil Society Coalition, KPCSC), мы сосредоточились...
25 октября 2021
Часть 1: KPCSC дает представление о незаконной добыче алмазов и торговле ими в Африке
Хотя Кимберлийский процесс (Kimberley Process, KP), контролирующий алмазную отрасль, гордится тем, что с момента своего создания в 2003 году значительно сократил поток алмазов из зон конфликтов, Коалиция гражданского общества Кимберлийского процесса...
18 октября 2021
Ювелирную отрасль России надо обновлять и серьезно
Дина Насырова — вице-президент Международной ювелирной выставки J-1, недавно прошедшей в московском Гостином Дворе. Как партнёр и муза известного художника-ювелира Ильгиза Фазулзянова она активно участвовала в подготовке его персональной...
11 октября 2021
Международная ассоциация выращенных алмазов и бриллиантов запускает программу IGDA 2.0
Дик Гарард (Dick Garard), исполнительный директор IGDA, говорит: «IGDA 2.0 будет предоставлять целевые услуги для поддержки растущего числа глобальных компаний по выращиванию лабораторных алмазов. У нас есть активный стратегический план, который начинается с вовлечения в нашу программу всей мировой индустрии выращенных в лаборатории алмазов и бриллиантов, многих давних сторонников и долгожданного добавления новых, молодых участников».
С запуском своего нового веб-сайт, программа IGDA 2.0 объявила о создании нового обширного совета консультантов, распространении новых точек продаж и рекламных материалов для потребителей, обучении торговых партнеров и недавно созданной сети международных отделений, включая обучение потребителей и продвижение созданных в лабораториях бриллиантов на международном уровне.
Первоначально IGDA была создана в 2016 году как некоммерческая группа, чтобы служить центром образования, общения и развития индустрии созданных в лаборатории алмазов и бриллиантов во всем мире.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished