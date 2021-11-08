Международная алмазная конференция Анголы будет открыта для онлайн-аудитории

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Первая Ангольская международная алмазная конференция (Angola International Diamond Conference, AIDC), которая запланирована на конец этого месяца, будет открыта для онлайн-аудитории.

Организаторы мероприятия, которое состоится в Центре развития алмазной отрасли в Сауримо (Diamond Development Hub of Saurimo) в провинции Южная Лунда, сообщили, что регистрация для онлайн-участников открыта.

Гибридные конференции стали обычным явлением из-за пандемии COVID-19.

Сухопутные границы Анголы по-прежнему закрыты в попытке контролировать вирус, однако недавно она вновь открыла свое воздушное пространство, что позволяет совершать полеты в страну и из нее.

На алмазной конференции будут рассмотрены вопросы, касающиеся геологии, горной добычи и разведки алмазов в Анголе, технологических инноваций, логистики и финансирования алмазных проектов.

Конференция, предназначенная только для приглашенных, соберет вместе министров горнодобывающей промышленности основных африканских алмазодобывающих стран, руководителей алмазных компаний, национальных и международных экспертов в отрасли, а также бизнесменов, приверженных стратегии страны по диверсификации, интеграции и экономическому росту.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





