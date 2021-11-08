Эксклюзив
Али Пасторини: белый бриллиант - эквивалент белой рубашки для женщины
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
08 ноября 2021
«Как пурист и диамантер старой школы, я не верю в выращенные в лаборатории бриллианты», - говорит Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Вин Ли (Vin Lee), король индустрии предметов роскоши, не нуждается в представлении. Он - миллиардер, генеральный директор Grand Metropolitan, достигший всего самостоятельно. Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз - это частная холдинговая...
01 ноября 2021
Часть 2: KPCSC хочет, чтобы Россия помогла выйти из тупика в вопросе о новом определении конфликтных алмазов
В первой части этого состоящего из двух частей эксклюзивного интервью с Шамисо Мтиси (Shamiso Mtisi), координатором Коалиции гражданского общества Кимберлийского процесса (Kimberley Process Civil Society Coalition, KPCSC), мы сосредоточились...
25 октября 2021
Часть 1: KPCSC дает представление о незаконной добыче алмазов и торговле ими в Африке
Хотя Кимберлийский процесс (Kimberley Process, KP), контролирующий алмазную отрасль, гордится тем, что с момента своего создания в 2003 году значительно сократил поток алмазов из зон конфликтов, Коалиция гражданского общества Кимберлийского процесса...
18 октября 2021
Ювелирную отрасль России надо обновлять и серьезно
Дина Насырова — вице-президент Международной ювелирной выставки J-1, недавно прошедшей в московском Гостином Дворе. Как партнёр и муза известного художника-ювелира Ильгиза Фазулзянова она активно участвовала в подготовке его персональной...
11 октября 2021
Международная алмазная конференция Анголы будет открыта для онлайн-аудитории
Организаторы мероприятия, которое состоится в Центре развития алмазной отрасли в Сауримо (Diamond Development Hub of Saurimo) в провинции Южная Лунда, сообщили, что регистрация для онлайн-участников открыта.
Гибридные конференции стали обычным явлением из-за пандемии COVID-19.
Сухопутные границы Анголы по-прежнему закрыты в попытке контролировать вирус, однако недавно она вновь открыла свое воздушное пространство, что позволяет совершать полеты в страну и из нее.
На алмазной конференции будут рассмотрены вопросы, касающиеся геологии, горной добычи и разведки алмазов в Анголе, технологических инноваций, логистики и финансирования алмазных проектов.
Конференция, предназначенная только для приглашенных, соберет вместе министров горнодобывающей промышленности основных африканских алмазодобывающих стран, руководителей алмазных компаний, национальных и международных экспертов в отрасли, а также бизнесменов, приверженных стратегии страны по диверсификации, интеграции и экономическому росту.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished