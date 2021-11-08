В третьем квартале BlueRock увеличила добычу алмазов на своем руднике в ЮАР

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Компания BlueRock Diamond, зарегистрированная на лондонском Рынке альтернативных инвестиций (Alternative Investment Market, AIM), владеющая и управляющая алмазным рудником Кареевлей (Kareevlei) в Южной Африке, в третьем квартале 2021 года произвела 7 682 карата алмазного сырья, что на 38% больше, чем 5 577 каратов в тот же период годом ранее.

«Добыча 7 682 каратов алмазов стала еще одним квартальным рекордом, обусловленным производством высококачественного кимберлита и новой дробильной установкой, обеспечивающей постоянную подачу сырья на старую трехкамерную перерабатывающую установку, - сказал председатель совета директоров компании Майк Хьюстон (Mike Houston). - Это является хорошим предзнаменованием для перехода на новую четырехкамерную установку, который будет завершен в октябре».

Он добавил, что в течение квартала компания добыла четыре дорогих алмаза, проданных за более чем 1 млн долларов США, в том числе рекордный камень весом 58,6 карата.

Хьюстон также сообщил, что рынок необработанных алмазов оставался стабильным на протяжении всего квартала благодаря активному участию покупателей в тендерах в Южной Африке и растущему интересу к алмазам с рудника Кареевлей, что нашло отражение в средней цене в 554 доллара за карат, самой высокой квартальной цене, достигнутой компанией.

«На эту среднюю квартальную цену, очевидно, повлияли четыре добытых камня высокой ценности, однако достигнутая с начала года до настоящего времени средняя цена составляет отличные 486 долларов за карат», - сказал он.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





