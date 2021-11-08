Эксклюзив

Али Пасторини: белый бриллиант - эквивалент белой рубашки для женщины

О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...

08 ноября 2021

«Как пурист и диамантер старой школы, я не верю в выращенные в лаборатории бриллианты», - говорит Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan

Вин Ли (Vin Lee), король индустрии предметов роскоши, не нуждается в представлении. Он - миллиардер, генеральный директор Grand Metropolitan, достигший всего самостоятельно. Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз - это частная холдинговая...

01 ноября 2021

Часть 2: KPCSC хочет, чтобы Россия помогла выйти из тупика в вопросе о новом определении конфликтных алмазов

В первой части этого состоящего из двух частей эксклюзивного интервью с Шамисо Мтиси (Shamiso Mtisi), координатором Коалиции гражданского общества Кимберлийского процесса (Kimberley Process Civil Society Coalition, KPCSC), мы сосредоточились...

25 октября 2021

Часть 1: KPCSC дает представление о незаконной добыче алмазов и торговле ими в Африке

Хотя Кимберлийский процесс (Kimberley Process, KP), контролирующий алмазную отрасль, гордится тем, что с момента своего создания в 2003 году значительно сократил поток алмазов из зон конфликтов, Коалиция гражданского общества Кимберлийского процесса...

18 октября 2021

Ювелирную отрасль России надо обновлять и серьезно

Дина Насырова  —  вице-президент Международной ювелирной выставки J-1, недавно прошедшей в московском Гостином Дворе. Как партнёр и муза известного художника-ювелира Ильгиза Фазулзянова она активно участвовала в подготовке его персональной...

11 октября 2021

В третьем квартале BlueRock увеличила добычу алмазов на своем руднике в ЮАР

Сегодня
Новости
Компания BlueRock Diamond, зарегистрированная на лондонском Рынке альтернативных инвестиций (Alternative Investment Market, AIM), владеющая и управляющая алмазным рудником Кареевлей (Kareevlei) в Южной Африке, в третьем квартале 2021 года произвела 7 682 карата алмазного сырья, что на 38% больше, чем 5 577 каратов в тот же период годом ранее.
«Добыча 7 682 каратов алмазов стала еще одним квартальным рекордом, обусловленным производством высококачественного кимберлита и новой дробильной установкой, обеспечивающей постоянную подачу сырья на старую трехкамерную перерабатывающую установку, - сказал председатель совета директоров компании Майк Хьюстон (Mike Houston). - Это является хорошим предзнаменованием для перехода на новую четырехкамерную установку, который будет завершен в октябре».
Он добавил, что в течение квартала компания добыла четыре дорогих алмаза, проданных за более чем 1 млн долларов США, в том числе рекордный камень весом 58,6 карата.
Хьюстон также сообщил, что рынок необработанных алмазов оставался стабильным на протяжении всего квартала благодаря активному участию покупателей в тендерах в Южной Африке и растущему интересу к алмазам с рудника Кареевлей, что нашло отражение в средней цене в 554 доллара за карат, самой высокой квартальной цене, достигнутой компанией.
«На эту среднюю квартальную цену, очевидно, повлияли четыре добытых камня высокой ценности, однако достигнутая с начала года до настоящего времени средняя цена составляет отличные 486 долларов за карат», - сказал он.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


Версия для печати