В 3 квартале объем производства AngloGold Ashanti снизился на фоне роста доходов от основной деятельности

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AngloGold Ashanti произвела 613 000 унций золота в третьем квартале 2021 года при общих денежных затратах 927 долларов США на унцию по сравнению с 741 000 унций годом ранее при общих денежных затратах 755 долларов США на унцию.

Вместе с тем компания зафиксировала рост производства на 5% по сравнению с предыдущим кварталом после поправки результатов в связи с временной приостановкой подземных горных работ на руднике Обуаси (Obuasi) в Гане.

В сообщении компании говорится, что стабильные производственные показатели были зафиксированы на месторождениях Кибали (Kibali) в Демократической Республике Конго, Серро Вангвардия (Cerro Vanguardia) в Аргентине, Гейта (Geita) в Танзании и Санрайз Дэм (Sunrise Dam) в Австралии.

«Улучшение производственных показателей компании, за исключением Обуаси, было обусловлено увеличением объема переработки руды в тоннах на 1% по сравнению с предыдущим кварталом и увеличением среднего содержания извлеченного золота на 4% по сравнению с предыдущим кварталом», - сообщила AngloGold Ashanti.

Скорректированная прибыль AngloGold Ashanti до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization, EBITDA) увеличилась на 5% по сравнению с предыдущим кварталом, достигнув 448 млн долларов в третьем квартале 2021 года по сравнению с 427 млн долларов во втором квартале 2021 года.

Увеличение скорректированной EBITDA было обеспечено за счет большего количества проданного золота и более низких операционных расходов, что частично было нивелировано более низкой ценой на полученное золото и более высокими затратами на геологоразведочные работы.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





