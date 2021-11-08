Эксклюзив
Али Пасторини: белый бриллиант - эквивалент белой рубашки для женщины
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
08 ноября 2021
«Как пурист и диамантер старой школы, я не верю в выращенные в лаборатории бриллианты», - говорит Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Вин Ли (Vin Lee), король индустрии предметов роскоши, не нуждается в представлении. Он - миллиардер, генеральный директор Grand Metropolitan, достигший всего самостоятельно. Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз - это частная холдинговая...
01 ноября 2021
Часть 2: KPCSC хочет, чтобы Россия помогла выйти из тупика в вопросе о новом определении конфликтных алмазов
В первой части этого состоящего из двух частей эксклюзивного интервью с Шамисо Мтиси (Shamiso Mtisi), координатором Коалиции гражданского общества Кимберлийского процесса (Kimberley Process Civil Society Coalition, KPCSC), мы сосредоточились...
25 октября 2021
Часть 1: KPCSC дает представление о незаконной добыче алмазов и торговле ими в Африке
Хотя Кимберлийский процесс (Kimberley Process, KP), контролирующий алмазную отрасль, гордится тем, что с момента своего создания в 2003 году значительно сократил поток алмазов из зон конфликтов, Коалиция гражданского общества Кимберлийского процесса...
18 октября 2021
Ювелирную отрасль России надо обновлять и серьезно
Дина Насырова — вице-президент Международной ювелирной выставки J-1, недавно прошедшей в московском Гостином Дворе. Как партнёр и муза известного художника-ювелира Ильгиза Фазулзянова она активно участвовала в подготовке его персональной...
11 октября 2021
Newfield привлекла 25 млн австралийских долларов для продвижения алмазного проекта Тонго
В сообщении компании говорится, что по оферте было подписано 71,3 млн акций по цене 35 центов за каждую новую акцию.
Newfield зафиксировала право покупки невыкупленных акций в рамках данного предложения в объеме примерно 74 млн акций на сумму около 26 млн австралийских долларов.
Право покупки невыкупленных акций предложено избранным акционерам и новым инвесторам по той же цене выпуска - 35 центов за новую акцию.
«Директора вместе с ведущим менеджером теперь будут работать над размещением права покупки невыкупленных акций среди новых инвесторов в течение трех месяцев с даты закрытия размещения…», - сообщает компания.
На основе модели, учитывающей только запасы алмазов на основании предпроектных изысканий, разработка рудника Тонго, как ожидается, обеспечит добычу алмазов с начальными запасами руды, содержащей 1,1 млн каратов алмазного сырья, в течение восьми лет. При этом прогнозируется, что пик годовой добычи алмазов придется на пятый год эксплуатации в размере примерно 250 000 каратов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished