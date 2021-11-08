Эксклюзив

Али Пасторини: белый бриллиант - эквивалент белой рубашки для женщины

О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...

08 ноября 2021

«Как пурист и диамантер старой школы, я не верю в выращенные в лаборатории бриллианты», - говорит Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan

Вин Ли (Vin Lee), король индустрии предметов роскоши, не нуждается в представлении. Он - миллиардер, генеральный директор Grand Metropolitan, достигший всего самостоятельно. Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз - это частная холдинговая...

01 ноября 2021

Часть 2: KPCSC хочет, чтобы Россия помогла выйти из тупика в вопросе о новом определении конфликтных алмазов

В первой части этого состоящего из двух частей эксклюзивного интервью с Шамисо Мтиси (Shamiso Mtisi), координатором Коалиции гражданского общества Кимберлийского процесса (Kimberley Process Civil Society Coalition, KPCSC), мы сосредоточились...

25 октября 2021

Часть 1: KPCSC дает представление о незаконной добыче алмазов и торговле ими в Африке

Хотя Кимберлийский процесс (Kimberley Process, KP), контролирующий алмазную отрасль, гордится тем, что с момента своего создания в 2003 году значительно сократил поток алмазов из зон конфликтов, Коалиция гражданского общества Кимберлийского процесса...

18 октября 2021

Ювелирную отрасль России надо обновлять и серьезно

Дина Насырова  —  вице-президент Международной ювелирной выставки J-1, недавно прошедшей в московском Гостином Дворе. Как партнёр и муза известного художника-ювелира Ильгиза Фазулзянова она активно участвовала в подготовке его персональной...

11 октября 2021

Newfield привлекла 25 млн австралийских долларов для продвижения алмазного проекта Тонго

Сегодня
Новости
Newfield Resources собрала около 25 млн австралийских долларов, чтобы продолжить разработку своего алмазного проекта Тонго (Tongo) в Сьерра-Леоне.
В сообщении компании говорится, что по оферте было подписано 71,3 млн акций по цене 35 центов за каждую новую акцию.
Newfield зафиксировала право покупки невыкупленных акций в рамках данного предложения в объеме примерно 74 млн акций на сумму около 26 млн австралийских долларов.
Право покупки невыкупленных акций предложено избранным акционерам и новым инвесторам по той же цене выпуска - 35 центов за новую акцию.
«Директора вместе с ведущим менеджером теперь будут работать над размещением права покупки невыкупленных акций среди новых инвесторов в течение трех месяцев с даты закрытия размещения…», - сообщает компания.
На основе модели, учитывающей только запасы алмазов на основании предпроектных изысканий, разработка рудника Тонго, как ожидается, обеспечит добычу алмазов с начальными запасами руды, содержащей 1,1 млн каратов алмазного сырья, в течение восьми лет. При этом прогнозируется, что пик годовой добычи алмазов придется на пятый год эксплуатации в размере примерно 250 000 каратов.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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