Newfield привлекла 25 млн австралийских долларов для продвижения алмазного проекта Тонго

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Newfield Resources собрала около 25 млн австралийских долларов, чтобы продолжить разработку своего алмазного проекта Тонго (Tongo) в Сьерра-Леоне.

В сообщении компании говорится, что по оферте было подписано 71,3 млн акций по цене 35 центов за каждую новую акцию.

Newfield зафиксировала право покупки невыкупленных акций в рамках данного предложения в объеме примерно 74 млн акций на сумму около 26 млн австралийских долларов.

Право покупки невыкупленных акций предложено избранным акционерам и новым инвесторам по той же цене выпуска - 35 центов за новую акцию.

«Директора вместе с ведущим менеджером теперь будут работать над размещением права покупки невыкупленных акций среди новых инвесторов в течение трех месяцев с даты закрытия размещения…», - сообщает компания.

На основе модели, учитывающей только запасы алмазов на основании предпроектных изысканий, разработка рудника Тонго, как ожидается, обеспечит добычу алмазов с начальными запасами руды, содержащей 1,1 млн каратов алмазного сырья, в течение восьми лет. При этом прогнозируется, что пик годовой добычи алмазов придется на пятый год эксплуатации в размере примерно 250 000 каратов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





