В октябре объем продаж АЛРОСА составил 308 млн долларов

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Общий объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в октябре составил $308 млн, в том числе алмазного сырья – $293 млн, бриллиантов − $15 млн. Компания сообщила об этом в распространенном вчера пресс-релизе.

Всего за десять месяцев 2021 года продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА составили $3,581 млрд, в том числе алмазного сырья – $3,426 млрд, бриллиантов – $155 млн.

«Спрос на ювелирные украшения на основных рынках сбыта продолжает расти двузначными темпами относительно высоких уровней 2018-2019 годов. И ритейлеры, и огранщики оптимистично оценивают динамику спроса до конца года. Достаточное предложение бриллиантов ранее поддерживалось за счёт высоких продаж алмазного сырья в предыдущие месяцы, когда добывающие компании выводили на рынок накопленные за время кризиса запасы. В последние несколько месяцев на рынке алмазного сырья наблюдается дефицит предложения на фоне структурного снижения добычи на 20% с доковидного уровня. В условиях сохраняющегося высокого конечного спроса на украшения с природными бриллиантами АЛРОСА, несмотря на ограниченные возможности наращивания производства, стремится к постепенному восстановлению баланса между спросом и предложением. При этом мы сохраняем политику продаж сырья только под обеспеченные реальным спросом заявки», – сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.



Владимир Малахов, Rough&Polished





