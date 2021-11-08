Эксклюзив
Али Пасторини: белый бриллиант - эквивалент белой рубашки для женщины
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
08 ноября 2021
«Как пурист и диамантер старой школы, я не верю в выращенные в лаборатории бриллианты», - говорит Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Вин Ли (Vin Lee), король индустрии предметов роскоши, не нуждается в представлении. Он - миллиардер, генеральный директор Grand Metropolitan, достигший всего самостоятельно. Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз - это частная холдинговая...
01 ноября 2021
Часть 2: KPCSC хочет, чтобы Россия помогла выйти из тупика в вопросе о новом определении конфликтных алмазов
В первой части этого состоящего из двух частей эксклюзивного интервью с Шамисо Мтиси (Shamiso Mtisi), координатором Коалиции гражданского общества Кимберлийского процесса (Kimberley Process Civil Society Coalition, KPCSC), мы сосредоточились...
25 октября 2021
Часть 1: KPCSC дает представление о незаконной добыче алмазов и торговле ими в Африке
Хотя Кимберлийский процесс (Kimberley Process, KP), контролирующий алмазную отрасль, гордится тем, что с момента своего создания в 2003 году значительно сократил поток алмазов из зон конфликтов, Коалиция гражданского общества Кимберлийского процесса...
18 октября 2021
Ювелирную отрасль России надо обновлять и серьезно
Дина Насырова — вице-президент Международной ювелирной выставки J-1, недавно прошедшей в московском Гостином Дворе. Как партнёр и муза известного художника-ювелира Ильгиза Фазулзянова она активно участвовала в подготовке его персональной...
11 октября 2021
В октябре объем продаж АЛРОСА составил 308 млн долларов
Всего за десять месяцев 2021 года продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА составили $3,581 млрд, в том числе алмазного сырья – $3,426 млрд, бриллиантов – $155 млн.
«Спрос на ювелирные украшения на основных рынках сбыта продолжает расти двузначными темпами относительно высоких уровней 2018-2019 годов. И ритейлеры, и огранщики оптимистично оценивают динамику спроса до конца года. Достаточное предложение бриллиантов ранее поддерживалось за счёт высоких продаж алмазного сырья в предыдущие месяцы, когда добывающие компании выводили на рынок накопленные за время кризиса запасы. В последние несколько месяцев на рынке алмазного сырья наблюдается дефицит предложения на фоне структурного снижения добычи на 20% с доковидного уровня. В условиях сохраняющегося высокого конечного спроса на украшения с природными бриллиантами АЛРОСА, несмотря на ограниченные возможности наращивания производства, стремится к постепенному восстановлению баланса между спросом и предложением. При этом мы сохраняем политику продаж сырья только под обеспеченные реальным спросом заявки», – сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.
Владимир Малахов, Rough&Polished