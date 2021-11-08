Эксклюзив

Али Пасторини: белый бриллиант - эквивалент белой рубашки для женщины

О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...

08 ноября 2021

«Как пурист и диамантер старой школы, я не верю в выращенные в лаборатории бриллианты», - говорит Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan

Вин Ли (Vin Lee), король индустрии предметов роскоши, не нуждается в представлении. Он - миллиардер, генеральный директор Grand Metropolitan, достигший всего самостоятельно. Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз - это частная холдинговая...

01 ноября 2021

Часть 2: KPCSC хочет, чтобы Россия помогла выйти из тупика в вопросе о новом определении конфликтных алмазов

В первой части этого состоящего из двух частей эксклюзивного интервью с Шамисо Мтиси (Shamiso Mtisi), координатором Коалиции гражданского общества Кимберлийского процесса (Kimberley Process Civil Society Coalition, KPCSC), мы сосредоточились...

25 октября 2021

Часть 1: KPCSC дает представление о незаконной добыче алмазов и торговле ими в Африке

Хотя Кимберлийский процесс (Kimberley Process, KP), контролирующий алмазную отрасль, гордится тем, что с момента своего создания в 2003 году значительно сократил поток алмазов из зон конфликтов, Коалиция гражданского общества Кимберлийского процесса...

18 октября 2021

Ювелирную отрасль России надо обновлять и серьезно

Дина Насырова  —  вице-президент Международной ювелирной выставки J-1, недавно прошедшей в московском Гостином Дворе. Как партнёр и муза известного художника-ювелира Ильгиза Фазулзянова она активно участвовала в подготовке его персональной...

11 октября 2021

Минфин России опубликовал данные о добыче и производстве золота и серебра в январе-сентябре 2021 года

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Новости
Производство золота в России в январе-сентябре составило 256,54 тонн (январе – сентябре 2020 года – 253,77 тонн), в том числе: добычного – 218,79 тонн (218,41 тонн), попутного – 12,55 тонн (12,67 тонн), вторичного – 25,20 тонн (22,69 тонн), сообщил Минфин РФ.
Производство серебра в России в январе-сентябре 2021 года составило  700,40 тонн (январe - сентябре 2020 года – 707,79 тонн), в том числе: добычного – 313,43 тонн (324,02 тонн), попутного – 215,75 тонн (246,29 тонн),
вторичного – 171,22 тонн (137,48 тонн), сообщается в релизе.

Алекс Шишло для Rough&Polished

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